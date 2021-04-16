COVID-19: жители ФРГ зажгут свечи в память об умерших

Главы правительств федеральных земель Германии предложили жителям страны принять участие в мероприятиях в память об умерших с COVID-19. Акция была инициирована президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) еще в январе. Чтобы присоединиться к ней, надо зажечь свечу и поставить ее у окна вечером в период с пятницы, 16 апреля, по воскресенье, 18 апреля.

"Вся наша страна переживает тяжелый кризис. Пандемия коронавируса унесла много жизней. Для нас, премьер-министров, в этот день важно, чтобы мы остановились на мгновение вместе, несмотря на продолжение этой гнетущей пандемии, - говорится в заявлении, распространенном властями всех 16 федеральных земель в пятницу. - Мы хотим осознать то, что потеряли, но также вместе найти источник надежды и силы".



Траурные мероприятия в Берлине

В воскресенье, 18 апреля, к траурным мероприятиям присоединятся президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff), председатель Конституционного суда ФРГ Штефан Харбарт (Stephan Harbarth), а также правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller).

В 13.00 по местному времени (14.00 мск) в концертном зале Берлина состоится встреча с родственниками умерших. До этого, в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма запланировано экуменическое богослужение.

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 25 831 случай, сообщил 16 апреля Институт имени Роберта Коха. Это - на 5424 случая меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 247 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено более 3 млн случаев заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 79 628. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране - 160,1 случая на 100 тысяч жителей.

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