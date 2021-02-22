Европа помолчит в память о жертвах коронавируса

В 200 городах Европы состоится совместная акция в память о жертвах пандемии. Инициатором выступила ассоциация европейских городов Eurocities. Общеевропейская минута молчания запланирована на полдень 24 марта. Из немецких городов в акции примут участие Берлин, Дрезден, Дюссельдорф, Эссен, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт.

Во многих странах мира уже прошли свои, национальные памятные мероприятия. Акции поминовения состоялись в Италии, Испании, Чехии, Великобритании, Польше, Швейцарии... Но символическая минута молчания, запланированная на предстоящую среду, должна объединить всех скорбящих Европы, да и всего мира. Как отметил Дарио Нарделла, президент ассоциации Eurocities и одновременно мэр Флоренции, этот момент тишины посвящен только умершим и нашей памяти о них, и не стоит тратить его на взаимные обвинения и политические лозунги.

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