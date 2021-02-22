 Европа помолчит в память о жертвах коронавируса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.03.2021

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Культура и стиль жизни

Европа помолчит в память о жертвах коронавируса

В 200 городах Европы в 24 марта состоится совместная акция в память о жертвах пандемии. Общеевропейская минута молчания запланирована на полдень.

Белые кресты на брусчатке Староместской площади в центре Праги

На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса

В 200 городах Европы состоится совместная акция в память о жертвах пандемии. Инициатором выступила ассоциация европейских городов Eurocities. Общеевропейская минута молчания запланирована на полдень 24 марта. Из немецких городов в акции примут участие Берлин, Дрезден, Дюссельдорф, Эссен, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт.

Во многих странах мира уже прошли свои, национальные памятные мероприятия. Акции поминовения состоялись в Италии, Испании, Чехии, Великобритании, Польше, Швейцарии... Но символическая минута молчания, запланированная на предстоящую среду, должна объединить всех скорбящих Европы, да и всего мира. Как отметил Дарио Нарделла, президент ассоциации Eurocities и одновременно мэр Флоренции, этот момент тишины посвящен только умершим и нашей памяти о них, и не стоит тратить его на взаимные обвинения и политические лозунги.

Смотрите также:
В память о жертвах пандемии

  • Инсталляция японской художницы Тихару Сиота

    В память о жертвах пандемии

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  • Белые кресты на брусчатке в Праге

    В память о жертвах пандемии

    Прага, март 2021 года

    На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент.

  • Шарики в Рио-де-Жанейро

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    Рио-де-Жанейро, август 2020 года

    Неправительственная организация "Рио-де-Паз" установила на пляже Копакабана в Рио 100 крестов и 1000 красных воздушных шаров в память о жертвах коронавируса.

  • Лодка, украшенная цветами и свечами, в Амстердаме

    В память о жертвах пандемии

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    В течение восьми дней эта лодка плавала по каналам Амстердама - в память об умерших. Близкие и друзья погибших украсили ее свечами и цветами.

  • Мемориал в память о погибших врачах

    В память о жертвах пандемии

    Сан-Сальвадор, март 2021

    Портреты погибших медиков - в центре столицы Сальвадора. Мемориал установлен год спустя с того момента, как коронавирус был обнаружен в этой стране.

  • свечи в Цюрихе

    В память о жертвах пандемии

    Цюрих, ноябрь 2020 года

    Частная инициатива. 382 свечи - в память о каждом (на тот момент - 27 ноября) погибшем в кантоне швейцарце.

  • Инсталляция It is like it is в центре Кельна

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    Кельн, май 2020 года

    Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.

  • Нью-Йорк. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших

    В память о жертвах пандемии

    Нью-Йорк, март 2021 года

    Бруклинский мост. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших.

  • Скульптура ангела в Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    Скульптуру создали по эскизам художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой пандемии и умершего в мае 2020 года. "Печальный ангел" появился на набережной реки Карповки в память об умерших от последствий коронавируса врачах.

  • Статуи в память о погибших медработниках в Санкт-Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    В пандан к "Печальному ангелу" - эти статуи в память о пострадавших медработниках на набережной Карповки.

  • Памятник медикам - жертвам пандемии в Мадриде

    В память о жертвах пандемии

    Мадрид, декабрь 2020 года

    Король Испании Филипп VI и королева Летисия присутствовали на открытии памятника медикам - жертвам пандемии в Мадриде. Автор проекта - родившийся и живущий в Барселоне художник Жауме Пленса. Его работы всегда отличали легкость, прозрачность при использовании тяжелых материалов.

  • Памятник жертвам коронавируса в итальянском городе Кодоньо

    В память о жертвах пандемии

    Кодоньо, февраль 2021 года

    В этом городе год назад у 38-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Это был первый случай в Италии. Умершим жителям города посвящен этот памятник из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова - Resilienza, Comunità и Ripartenza - нанесены на постаменте.

    Автор: Дарья Брянцева


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