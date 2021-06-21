Коронавирус: Delta хочет до лета 2022 года нанять свыше 1000 пилотов

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 179 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 164 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 22 июня (время московское).

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Авиакомпания Delta Air Lines из США ищет новых сотрудников и намерена до лета 2022 года нанять свыше 1000 пилотов, следует из служебной записки, имеющейся в распоряжении информагентства Reuters. Руководство перевозчика ожидает, что объем туристических поездок вернется на допандемийный уровень уже в этом месяце, а коронавирусные ограничения на трансатлантические рейсы будут ослаблены во втором полугодии.

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Обнародован список стран, которым США поставят 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена. В сообщении отмечается, что 41 млн будет направлен по линии программы COVAX: около 14 млн в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, около 16 млн в страны Азии, 10 млн - в Африку. 14 млн доз, или 25% из 55 млн, "будут переданы региональным приоритетным и другим получателям". В их состав среди прочих вошли сектор Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдавия и Босния.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии снижается

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Ресторан в Берлине

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 455 случаев - на 197 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 8 случаев заражения (днем ранее - 8,6, а неделю назад -15,5). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 77 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 472. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлено 3 722 782 случаев заражения, более 3,6 млн человек выздоровели.

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Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение индийского варианта коронавируса. Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, он вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку очень быстро распространяется по миру.

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Южно-Африканская Республика станет первой страной на африканском континенте, где планируется производить собственную вакцину от коронавирусной инфекции по технологиям переданным ВОЗ. По оценкам экспертов, на это потребуется от 9 до 12 месяцев. Разработчиком мРНК-вакцины выступает биофармацевтическая компания Biovac при поддержке консорциума университетов. Производство будет налажено биотехнологической компанией Afrigen.

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В Китае за истекшие сутки подтверждены 25 новых заражений. В 23 случаях речь идет о приехавших из-за границы, а два местных эпизода инфицирования выявлены в провинции Гуандун, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, общее число заразившихся в стране достигло 91 629, а количество летальных исходов с подтвержденным диагнозом COVID-19 (4 636 случаев) не менялось с конца января.

Первая признанная властями смерть после вакцинации в Южной Корее

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На улицах Сеула

Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую в стране смерть после вакцинации от COVID-19. Речь идет о мужчине, сделавшем прививку препаратом AstraZeneca 27 мая. Через 9 дней у него появились сильные головные боли и тошнота. Мужчину поместили в больницу, где врачи обнаружили у него тромбоз с синдромом тромбоцитопении (это состояние сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений), 16 июня он скончался.

Вакцинация в республике идет с конца февраля, для прививок используют препараты BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson. За это время органы здравоохранения изучили 224 случая летальных исходов после прививок. В 210 инцидентах эксперты не обнаружили связи между вакцинацией и смертью, а еще 13 требуют более подробного изучения, отмечает информагенство "Рёнхап".

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Власти Кубы заявили, что разработанная в стране вакцина против коронавируса Abdala на третьей стадии клинических испытаний показала эффективность в 92,28 процента. Препарат разработан в Центре генной инженерии и биотехнологии Кубы. Чтобы пройти полный курс вакцинации, нужно ввести три дозы внутримышечно через определенные промежутки времени.

Филиппинцам пригрозили лишением свободы за отказ от вакцинации

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Президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за вакцинацию населения

Президент Филиппин Родриго Дутерте в телеобращении пригрозил лишением свободы согражданам, отказывающимся от прививки против коронавирусной инфекции. В то же время чиновники от сферы здравоохранения заверяют, что вакцинация является добровольной, хотя и настоятельно рекомендуемой процедурой. Власти азиатской республики со 108 млн жителей рассчитывают до конца года привить 70 млн человек, однако на данный момент полный курс вакцинации прошли 2,1 миллиона.

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Правительство Эстонии расширило возможности въезда для жителей стран, не входящих в ЕС. Как сообщили в эстонском МИД, в страну можно будет въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Обязательна ли для въезда в Эстонию вакцинация какими-то определенными препаратами, власти страны не уточняют.

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C 22 июня Россия в полном объеме возобновляет авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. О возвращении к полной программе полетов между РФ и Турцией уже объявили несколько авиакомпаний двух стран.

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На стадионе в Порту-Алегри, Бразилия

Среди участников Кубка Америки по футболу 2021 года подтверждено 140 заражений. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) считает столь низкий результат "отчетливым" признаком эффективности мероприятий против распространения инфекции и медицинских указаний с учетом более 15 тысяч проведенных тестов. Турнир проходит в Бразилии, которая по числу подтвержденных заражений (почти 18 млн) уступает лишь Индии и США.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 21 июня >>>

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