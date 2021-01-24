 Коронавирус: инфекция выявлена более чем у 100 млн человек | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 26.01.2021

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Коронавирус

Коронавирус: инфекция выявлена более чем у 100 млн человек

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 100 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 72 млн пациентов. DW следит за событиями 26 января.

Пациент в палате интенсивной терапии в Чехии

Пациент в палате интенсивной терапии в Чехии

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 100 млн человек. Свыше 2,14 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 72 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 26 января (время московское).

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Шведско-британский концерн AstraZeneca опроверг сообщения о низкой эффективности созданной им вакцины от коронавируса у пожилых людей. Информация о том, что препарат имеет лишь 8-процентную эффективность среди людей старше 65 лет является "совершенно неправильной", заявил представитель компании в ответ на публикации немецких изданий Handelsblatt и Bild. Компания также напомнила, что разрешение на использование ее вакцины в Великобритании распространяется и на пожилых, а клинические исследования показали сильный иммунный ответ на препарат, в том числе, в старшей возрастной группе.

Число инфицированных во всем мире превысило 100 миллионов

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 100 миллионов. По данным группы волонтеров Worldometer, этот показатель составляет 100 297 653. Примерно четверть заразившихся - жители Соединенных Штатов (25,7 миллиона). Второе место по числу инфицированных - Индия (10,7 миллиона), третье - Бразилия (8,9 миллиона), четвертое - Россия (3,7 миллиона). При этом число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции в мире возросло до 2 149 835.

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В Украине за прошедшие 24 часа выявлено 2779 новых инфицированных коронавирусом, в том числе 95 детей и 175 медицинских работников. От COVID-19 за сутки скончались 133 человека, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Украине составило 1 197 107, число летальных исходов - 22 057. 

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За минувшие сутки в России тесты на коронавирус сдали 292 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В общей сложности российские медики провели более 100 миллионов тестов, выявляющих коронавирус SARS-CoV-2, указывается далее.

Аэропорт Токио

Международный аэропорт Токио

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Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) объявила о сокращении примерно наполовину числа международных перевозок в период с конца марта до конца октября в сравнении с тем же периодом 2020 года. В частности, авиаперевозчик приостанавливает полеты по 16 маршрутам, в том числе на линии Токио - Нью-Йорк. 

В Германии - 6,4 тысячи новых инфицированных

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За прошедшие сути в Германии зарегистрированы 6408 заражений коронавирусом, от последствий заболевания COVID-19 умерли 903 человека. Таковы данные Института имени Роберта Коха (RKI). Это меньше, чем в прошлый вторник: тогда заболели 11369 человек, умерли 989. Наибольшее количество смертей от коронавируса было зарегистрировано 14 января, тогда погибли 1244 человека. Количество новых заражений снижается: сейчас оно составляет 107 заболеваний на 100 тысяч жителей, 22 декабря этот показатель был на уровне 198 заболеваний.

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Мексика стала четвертой страной в мире, в которой от последствий заражения коронавирусом умерло более 150 тысяч человек. За последние сутки число смертельных случаев составило 1803. В Мексике с населением в 130 миллионов человек делается очень мало тестов на коронавирус. Границы открыты, от въезжающих в страну не требуют негативного теста на коронавирус и самоизоляции на несколько дней. В стране также практически нет ограничений на передвижение и контакты между людьми и не требуется носить защитные маски.  

Израиль приостановил международное пассажирское авиасообщение

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С полуночи в Израиле приостановлено пассажирское авиасообщение с другими странами, закрыт международный аэропорт имени Бена Гуриона в Тель-Авиве. Таким образом правительство пытается остановить проникновение в страну из-за границы новых мутаций вируса SARS-CoV-2. Меры действуют до конца января, однако представитель министерства здравоохранения заявила о необходимости их продления как минимум на несколько недель. По данным властей, до 40 процентов новых случаев заражения в Израиле приходится на мутацию вируса, впервые обнаруженную в Великобритании.

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Беспорядки в Амстердаме

В Нидерландах продолжаются беспорядки из-за введенного 22 января локдауна. Сотни молодых людей протестовали в понедельник против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах. Были задержаны более 150 человек, заявили в полиции Нидерландов. В некоторых случаях протесты сопровождались нападением на полицейских с использованием камней и пиротехники, некоторые протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки и грабили магазины, имели место нападения на журналистов.

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Все авиапассажиры, отправляющиеся в США из-за рубежа, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от нового типа коронавируса, сообщает госдепартамент США. Отмечается, что данный приказ распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США. Госдепартамент также призвал граждан США пересмотреть необходимость поездок за границу и отложить все несущественные поездки.

Мексика закупит 24 миллона доз вакцины "Спутник V"

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Мексика заказала 24 миллиона доз российской вакцины "Спутник V". Об этом президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Использование "Спутник V" пока не одобрено мексиканскими контрольными ведомствами.

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Вакцина от компании Astrazeneca

Вакцина от компании Astrazeneca

Правительство Германии ожидает, что вакцина от компании Astrazeneca будет допущена только для людей младше 65 лет. Вероятная причина - низкая эффективность вакцины среди пожилых, пишет газета Bild. Ожидается, что вакцина от шведско-британского концерна будет одобрена в ЕС в пятницу и станет третьим препаратом, используемым при вакцинации от коронавируса.

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Правительство Украины подписало контракты на более чем 30 миллионов доз вакцин от коронавирса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, вакцинация в стране начнется в феврале, первая поставка вакцины в объеме 200 тысяч доз по механизму COVAX состоится в конце января.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о худшем экономическом кризисе за 100 лет из-за коронавируса. По его словам, пандемия усугубила неравенство между людьми, безработицу и нестабильность климата. Сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать как "хрупкое", заявил Гутерриш.

Хроника пандемии 25 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Максим Нелюбин


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