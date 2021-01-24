Коронавирус: инфекция выявлена более чем у 100 млн человек

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 100 млн человек. Свыше 2,14 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 72 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 26 января (время московское).
++10.40++
Шведско-британский концерн AstraZeneca опроверг сообщения о низкой эффективности созданной им вакцины от коронавируса у пожилых людей. Информация о том, что препарат имеет лишь 8-процентную эффективность среди людей старше 65 лет является "совершенно неправильной", заявил представитель компании в ответ на публикации немецких изданий Handelsblatt и Bild. Компания также напомнила, что разрешение на использование ее вакцины в Великобритании распространяется и на пожилых, а клинические исследования показали сильный иммунный ответ на препарат, в том числе, в старшей возрастной группе.
Число инфицированных во всем мире превысило 100 миллионов
++10.10++
Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 100 миллионов. По данным группы волонтеров Worldometer, этот показатель составляет 100 297 653. Примерно четверть заразившихся - жители Соединенных Штатов (25,7 миллиона). Второе место по числу инфицированных - Индия (10,7 миллиона), третье - Бразилия (8,9 миллиона), четвертое - Россия (3,7 миллиона). При этом число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции в мире возросло до 2 149 835.
++09.35++
В Украине за прошедшие 24 часа выявлено 2779 новых инфицированных коронавирусом, в том числе 95 детей и 175 медицинских работников. От COVID-19 за сутки скончались 133 человека, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Украине составило 1 197 107, число летальных исходов - 22 057.
++09.05++
За минувшие сутки в России тесты на коронавирус сдали 292 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В общей сложности российские медики провели более 100 миллионов тестов, выявляющих коронавирус SARS-CoV-2, указывается далее.
Международный аэропорт Токио
++08.30++
Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) объявила о сокращении примерно наполовину числа международных перевозок в период с конца марта до конца октября в сравнении с тем же периодом 2020 года. В частности, авиаперевозчик приостанавливает полеты по 16 маршрутам, в том числе на линии Токио - Нью-Йорк.
В Германии - 6,4 тысячи новых инфицированных
++07.30++
За прошедшие сути в Германии зарегистрированы 6408 заражений коронавирусом, от последствий заболевания COVID-19 умерли 903 человека. Таковы данные Института имени Роберта Коха (RKI). Это меньше, чем в прошлый вторник: тогда заболели 11369 человек, умерли 989. Наибольшее количество смертей от коронавируса было зарегистрировано 14 января, тогда погибли 1244 человека. Количество новых заражений снижается: сейчас оно составляет 107 заболеваний на 100 тысяч жителей, 22 декабря этот показатель был на уровне 198 заболеваний.
++06.05++
Мексика стала четвертой страной в мире, в которой от последствий заражения коронавирусом умерло более 150 тысяч человек. За последние сутки число смертельных случаев составило 1803. В Мексике с населением в 130 миллионов человек делается очень мало тестов на коронавирус. Границы открыты, от въезжающих в страну не требуют негативного теста на коронавирус и самоизоляции на несколько дней. В стране также практически нет ограничений на передвижение и контакты между людьми и не требуется носить защитные маски.
Израиль приостановил международное пассажирское авиасообщение
++05.20++
С полуночи в Израиле приостановлено пассажирское авиасообщение с другими странами, закрыт международный аэропорт имени Бена Гуриона в Тель-Авиве. Таким образом правительство пытается остановить проникновение в страну из-за границы новых мутаций вируса SARS-CoV-2. Меры действуют до конца января, однако представитель министерства здравоохранения заявила о необходимости их продления как минимум на несколько недель. По данным властей, до 40 процентов новых случаев заражения в Израиле приходится на мутацию вируса, впервые обнаруженную в Великобритании.
++04.05++
В Нидерландах продолжаются беспорядки из-за введенного 22 января локдауна. Сотни молодых людей протестовали в понедельник против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах. Были задержаны более 150 человек, заявили в полиции Нидерландов. В некоторых случаях протесты сопровождались нападением на полицейских с использованием камней и пиротехники, некоторые протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки и грабили магазины, имели место нападения на журналистов.
++03.10++
Все авиапассажиры, отправляющиеся в США из-за рубежа, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от нового типа коронавируса, сообщает госдепартамент США. Отмечается, что данный приказ распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США. Госдепартамент также призвал граждан США пересмотреть необходимость поездок за границу и отложить все несущественные поездки.
Мексика закупит 24 миллона доз вакцины "Спутник V"
++02.00++
Мексика заказала 24 миллиона доз российской вакцины "Спутник V". Об этом президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Использование "Спутник V" пока не одобрено мексиканскими контрольными ведомствами.
++01:15++
Вакцина от компании Astrazeneca
Правительство Германии ожидает, что вакцина от компании Astrazeneca будет допущена только для людей младше 65 лет. Вероятная причина - низкая эффективность вакцины среди пожилых, пишет газета Bild. Ожидается, что вакцина от шведско-британского концерна будет одобрена в ЕС в пятницу и станет третьим препаратом, используемым при вакцинации от коронавируса.
++00.50++
Правительство Украины подписало контракты на более чем 30 миллионов доз вакцин от коронавирса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, вакцинация в стране начнется в феврале, первая поставка вакцины в объеме 200 тысяч доз по механизму COVAX состоится в конце января.
++00.30++
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о худшем экономическом кризисе за 100 лет из-за коронавируса. По его словам, пандемия усугубила неравенство между людьми, безработицу и нестабильность климата. Сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать как "хрупкое", заявил Гутерриш.
Хроника пандемии 25 января >>>
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Смотрите также:
-
Коронавирус в Германии - 2020
Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
-
Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
-
Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
-
Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
-
Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
-
Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин