Губернатор Гладков: В Белгороде произошел взрыв

На 463-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 июня (время московское).

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В Белгороде произошел взрыв, его причины выясняются, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль", - написал он в Telegram. По данным Baza, причиной взрыва на улице Щорса стал дрон. Кроме того, проверяется информация о падении еще одного беспилотника в Белгороде в районе улицы Кутузова, отмечается в Telegram-канале.

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) не удовлетворил запрос Киева о поставке крылатых ракет типа Taurus. "Мы очень осторожно относимся к этому, и я всегда давал это ясно понять. И пока в этой позиции ничего не поменялось", - заявил он в Федеральном ведомстве по управлению персоналом бундесвера в Кельне. По словам Писториуса, окончательного решения по вопросу передачи крылатых ракет пока не принятом. По данным Минобороны Германии, Украина направила соответствующий запрос в ФРГ 26 мая.

Столтенберг: ВСУ готовы к успешному контрнаступлению

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По оценке генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина в военном отношении готова к проведению успешного контрнаступления. "Я уверен, что украинские вооруженные силы теперь обладают необходимым потенциалом, чтобы освободить еще больше оккупированных территорий", - заявил он на встрече глав МИД стран НАТО в Осло. Вместе с тем, по его словам, необходимо сделать еще больше. В настоящее время Североатлантический альянс работает над созданием многолетнего пакета поддержки, чтобы обеспечить долгосрочную обороноспособность Украины, сообщил Столтенберг. Кроме того, обсуждается еще более тесное сотрудничество с Киевом в форме совета НАТО-Украина, указал он далее.

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С начала полномасштабной войны РФ против Украины Германия приняла на лечение 750 раненых из Украины и соседних стран. Люди, среди которых есть тяжелораненые и находящиеся в опасном для жизни состоянии были вывезены из охваченной войной страны, чтобы получить в Германии по возможности лучшую медицинскую помощь, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). В странах ЕС в общей сложности были приняты на лечение 2250 пациентов из Украины. Наряду с Германией, больше всего украинцев лечились в Норвегии (около 250), Польше и Испании (по 230).

В Вашингтоне обсудили создание международного трибунала по российской агрессии против Украины

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В Сенате США обсудили возможность создания международного трибунала по расследованию преступлений в ходе российского вторжения в Украину, в первую очередь - само преступление военной агрессии, сообщает "Радио "Свобода". Большинство участников слушаний в сенатском комитете по международным делам поддержали принципиальную идею создания трибунала, не связанного с Международным уголовным судом (МУС), уже расследующим военные преступления в Украине. МУС не ведет расследование преступления агрессии как такового, отмечается далее. По мнению представителя администрации США по взаимодействию с международными юридическими организациями Бет ван Шаак, такой трибунал может стать наиболее важным судебным процессом в истории со времен Нюрнбергского трибунала.

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Управление делами президента РФ планирует построить новое бомбоубежище на территории московской Центральной клинической больницы (ЦКБ), соответствующая информация размещена на портале госзакупок 26 мая. Заявленная начальная стоимость закупки "Выполнение проектных и изыскательских работ, в целях строительства объекта" - 35 миллионов рублей. В документе сообщается о строительстве "защитного сооружения гражданской обороны", в нем предусмотрены операционные и другие помещения медобслуживания. Работы по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 15 должны быть завершены 20 декабря 2023 года.

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За последние дни Вооруженные силы Украины в приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении, заявил "Украинской правде" командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. "В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений", - отметил Сырский. По его словам, российские силы изменили формат операции на Бахмутском направлении, в связи с чем там отмечается временное затишье.

Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в его стране. По его словам, в Польше, Литве и Украине обучают "членов незаконных вооруженных формирований", а также "предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек" в Беларуси.

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Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает агентство Reuters. По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято.

Из ЮАР поступает противоречивая информация о том, будет ли предоставлен Путину иммунитет как участнику международной встречи. Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил в интервью ВВС, что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.

Хроника событий 1 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 мая 14.00 - 23.59 >>>

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