Генсек ООН: Война России - оскорбление коллективной совести

На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 февраля (время московское).

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает целесообразность обнародования разведывательных данных, которые, по мнению Белого дома, показывают, что в Китае обсуждается вопрос о возможных поставках оружия для поддержки России в войне, развязанной Кремлем в Украине. Об этом со ссылкой на "официальные лица" сообщила в среду американская газета The Wall Street Journal . По данным издания, дискуссии о раскрытии информации проходят в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине вторжения России в Украину.

Генсек ООН Гутерриш: "Война России - оскорбление коллективной совести"

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"Атакой на коллективную совесть" мирового сообщества назвал развязанную Россией войну против Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Первая годовщина российского вторжения в Украину представляет собой мрачную веху - как для украинского народа, так и для международного сообщества", - отметил Гутерриш, выступая на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в среду, за день до годовщины начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины. "Нападение России на Украину – это вызов краеугольным принципам и ценностям нашей многосторонней системы. Это оскорбление нашей коллективной совести", - заявил генсек ООН.

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Президент США Джо Байден считает, что решение Владимира Путина приостановить участие в ДСВ-3 не следует рассматривать как сигнал о том, что президент РФ готов применить ядерное оружие. Об этом Байден заявил в интервью американскому телеканалу ABC News . Глава Белого дома назвал это "большой ошибкой" и "не очень ответственным" шагом. "Но я уверен, что мы сможем разобраться с этим", - добавил Байден.

Дмитрий Кулеба: Депортация украинских детей в РФ - геноцид

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал геноцидом депортацию детей в Россию. Тысячи украинских детей были принудительно вывезены в Россию, заявил он на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД Украины назвал такую практику геноцидом.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать предложенную Киевом "формулу мира".

"Генеральная Ассамблея ООН возобновила свою работу и будет рассматривать вопросы всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности, - говорится в опубликованном Зеленским сообщении в Twitter. - Мы призываем каждое ответственное государство-член ООН поддержать резолюцию завтра".

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Президент США Джо Байден в последний день визита в Польшу, который пришелся на Пепельную среду, первый день Великого поста у христиан-католиков, принял участие в богослужении. По словам польского священника Веслава Давидовского, отслужившего эту мессу, во время службы возносились молитвы о преображении России и мире.

Президент России Путин заявил об активном укреплении ядерной триады

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва продолжит активно развивать ядерный арсенал. "Повышенное внимание уделим укреплению ядерной триады", - сказал он в обращении по случаю отмечаемого 23 февраля в России Дня защитника Отечества. Текст и видео поздравления опубликованы на сайте Кремля. По словам Путина, после принятия на вооружение ВМФ РФ атомного подводного крейсера "Император Александр третий" "доля современных вооружений в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов".

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Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области вечером, 22 февраля, вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета. "Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22.51 и 22.53 в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича", - говорится в сообщении.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в Нью-Йорке на чрезвычайной сессии Генассамблеи всемирной организации, предостерег от эскалации конфликта и применения ядерного оружия. Мир уже слышал косвенные угрозы его применения, заявил он, подчеркнув, что применение так называемого тактического ядерного оружия совершенно неприемлемо. Гутерриш призвал срочно "отступить от края пропасти".

Глава Донецкой обладминистрации: Бахмут разрушен на 80 процентов

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Город Бахмут в Донецкой области разрушен более чем на 80 процентов. Об этом председатель региональной военной администрации Павел Кириленко сообщил в эфире национального телемарафона. "Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут - так же, разрушение превышает 80 процентов", - рассказал он. Бахмутское направление входит в число тех, на котором сосредоточены основные усилия российских войск, отметили ранее в Генштабе ВСУ.

Хроника событий 22 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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