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Федеративная Республика Германия

Федеративная Республика Германия (ФРГ) - государство в центре Европы. Cтолица - Берлин. Парламентская республика. Самая густонаселенная страна континента. Основана в 1949 году.

Федеративная Республика Германия (ФРГ) основана в 1949 году. До воссоединения Западной и Восточной Германии (ГДР) столицей ФРГ был Бонн. Германия - федеративная демократическая парламентская республика. С 1990 года, после воссоединения, в составе ФРГ - 16 федеральных земель. Главой государства является федеральный президент, главой правительства - федеральный канцлер. Однопалатный парламент Германии - бундестаг избирается сроком на 4 года. Прошедшие в парламент партии образуют коалиционное правительство и выбирают канцлера. Вторым законодательным органом в ФРГ является бундесрат - представительство федеральных земель, состоящее из делегируемых землями членов региональных правительств. Согласно Основному закону канцлер определяет основные направления политики и несет за это ответственность. Президента ФРГ выбирают члены Федерального собрания, созываемого исключительно для того, чтобы избрать нового главу государства. Федеральное собрание состоит на одну половину из депутатов бундестага, на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин земельными парламентами (ландтагами). Президент ФРГ является надпартийной фигурой и выполняет большей частью представительские функции. В исключительных случаях может использовать особые полномочия, например отказаться подписывать закон. Если предложенный на пост федерального канцлера кандидат не может заручиться поддержкой депутатов, глава государства вправе распустить бундестаг.

Шольц обвинил РФ в задержках с транспортировкой газовой турбины из Германии

Шольц обвинил РФ в задержках с транспортировкой газовой турбины из Германии 03.08.2022

С технической точки зрения причины для сокращения поставок газа из России в Германию отсутствуют, заявил канцлер ФРГ на заводе, где находится газовая турбина Siemens для "Северного потока".
Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным

Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным 03.08.2022

Экс-канцлер ФРГ, подвергаемый в Германии резкой критике за близость Кремлю, сообщил о стремлении Путина к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной и Западом.
Глава МИД ФРГ выступает за трансатлантические отношения на равных

Глава МИД ФРГ выступает за трансатлантические отношения "на равных" 02.08.2022

США и союзникам нужно более прочное трансатлантическое партнерство, чтобы противостоять угрозе со стороны России, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Экс-посол Украины Мельник хочет лично извиниться перед канцлером за колбасу

Экс-посол Украины Мельник хочет лично извиниться перед канцлером за "колбасу" 02.08.2022

Бывший посол Украины Андрей Мельник, запомнившийся рядом резких заявлений в адрес руководства ФРГ, надеется, что канцлер Олаф Шольц примет его перед отъездом из Берлина.
ЕС одобрил план развития зеленого отопления в Германии

ЕС одобрил план развития зеленого отопления в Германии 02.08.2022

План правительства ФРГ на 3 млрд евро должен содействовать использованию возобновляемых источников энергии вместо ископаемых видов топлива в централизованном теплоснабжении, сообщает Еврокомиссия.
Подростки из ФРГ, РФ и РБ снимут мультфильм о герое сопротивления Холокосту

Подростки из ФРГ, РФ и РБ снимут мультфильм о герое сопротивления Холокосту 02.08.2022

В основе сценария - история подростка Джека Кагана, участника еврейского европейского сопротивления. Премьера мультфильма запланирована в День памяти первого массового расстрела евреев в городе Новогрудок.

Ученые в ФРГ возмутились гендерным нейтралитетом на ведущих телеканалах

Ученые в ФРГ возмутились гендерным нейтралитетом на ведущих телеканалах 01.08.2022

В своем обращении филологи называют гендерно-нейтральные обращения искусственным языком и призывают вещателей не игнорировать мнение большинства зрителей.

Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии

Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии 01.08.2022

Решение Берлина возобновить работу угольных и мазутных электростанций связано с нехваткой энергии и носит временный характер. Власти ФРГ по-прежнему привержены делу борьбы с климатическим кризисом.
Правительство ФРГ выделяет 880 млн евро на борьбу с голодом в мире

Правительство ФРГ выделяет 880 млн евро на борьбу с голодом в мире 01.08.2022

Германия направляет средства туда, где потребность в них наиболее велика, например в пострадавшие от засухи Эфиопию, Судан и Кению, где несколько кризисов накладываются друг на друга.
CNN: Россия пытается обменять Грайнер на убийцу Хангошвили

CNN: Россия пытается обменять Грайнер на убийцу Хангошвили 30.07.2022

ФСБ предложила США добавить к обмену "Бута на Грайнер и Уилана" еще одного осужденного россиянина. Вадим Красиков осужден в ФРГ за убийство чеченского командира и, предположительно, связан с силовиками.
В ФРГ в июле ожидается инфляция в 7,5 процента

В ФРГ в июле ожидается инфляция в 7,5 процента 28.07.2022

Федеральное статистическое ведомство ФРГ прогнозирует инфляцию на уровне в 7,5 процента в июле. Стоимость энергоносителей выросла на 35,7 процента по сравнению с данными годичной давности.
Уникальное фарфоровое панно вернулось в Берлин через 130 лет

Уникальное фарфоровое панно вернулось в Берлин через 130 лет 28.07.2022

В ФРГ из США вернулось красочное панно из фарфоровых плиток, считавшееся безвозвратно утраченным. Картина, украшавшая Немецкий павильон на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, исчезла и была найдена лишь в 2018 году.
ЧЕ-2022: Женская сборная Германии сыграет в финале с англичанками

ЧЕ-2022: Женская сборная Германии сыграет в финале с англичанками 27.07.2022

Немки обошли француженок со счетом 2:1 в полуфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу и прошли в финал, где их ожидает поединок со сборной Англии.
154-й день войны России против Украины: главные события

154-й день войны России против Украины: главные события 27.07.2022

Движение по Антоновскому мосту около Херсона закрыли после обстрелов из HIMARS. ФРГ одобрила поставку Украине 100 САУ PzH 2000. "Газпром" сократил поставки по "Северному потоку".
Лидер оппозиции призвал ФРГ выполнить сделку с Польшей по круговым поставкам вооружений

Лидер оппозиции призвал ФРГ выполнить сделку с Польшей по круговым поставкам вооружений 27.07.2022

Фридрих Мерц, находящийся с визитом в Варшаве, потребовал от властей ФРГ выполнить свою часть сделки с Польшей по круговым поставкам вооружений. Варшава утвердила контракты на получение южнокорейского оружия.

Шрёдер в Москве - речь шла о газе? Как в ФРГ отреагировали на визит

Шрёдер в Москве - речь шла о газе? Как в ФРГ отреагировали на визит 27.07.2022

Что делал экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в Москве? Был ли это отпуск или попытка провести переговоры с Путиным о газе и войне в Украине, и как на это отозвались в Берлине?

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