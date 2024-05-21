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Глава МИД ФРГ выступила в защиту легитимности Зеленского

Павел Мыльников
21 мая 2024 г.

Украина не может голосовать в условиях военного времени, заявила Анналена Бербок в Киеве. Россия ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского как главы государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве
Владимир Зеленский и Анналена Бербок в КиевеФото: Thomas Trutschel/photothek/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский является законным главой государства даже после истечения пятилетнего срока его полномочий, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в Киеве во вторник, 21 мая. Именно Россия ведет "вероломную игру" и ставит под сомнение легитимность Зеленского, поскольку Украина не может голосовать в условиях военного времени, подчеркнула глава дипломатии ФРГ.

"Мы продолжим вместе с ним успешно решать стоящие задачи, вместе участвовать в защите Украины, вместе участвовать во всех реформаторских процессах", - заверила Бербок украинское руководство. Жители Украины "не хотели бы ничего, кроме возможности свободно голосовать в свободной, неоккупированной стране", добавила она.

Единственный человек, помешавший такому развитию событий, - это президент России Владимир Путин "с его жестокой, нарушающей международное право, войной, при которой он оккупирует части Украины, а люди живут в несвободе", подчеркнула глава МИД ФРГ.

Выборы в Украине не объявлены из-за военного положения

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства, избираемого на 5 лет, должны были состояться 31 марта. Однако Верховная рада не стала объявлять их, поскольку в стране действует военное положение, введенное после вторжения России. Сам украинский лидер в ноябре 2023-го заявил, что "сейчас не время для выборов".

Статья 108 украинской конституции гласит, что президент страны исполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства. Аналогичные положения существуют и в высших нормативных правовых актах других стран, а также в Основном законе Германии, указала Бербок.

Позиция Москвы

В то же время Россия не раз выражала сомнения в легитимности действующего главы украинского государства. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и экс-президент Дмитрий Медведев заявили, что Владимир Зеленский больше не является законным президентом Украины.

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