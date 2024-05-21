Глава МИД ФРГ выступила в защиту легитимности Зеленского

Украина не может голосовать в условиях военного времени, заявила Анналена Бербок в Киеве. Россия ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского как главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский является законным главой государства даже после истечения пятилетнего срока его полномочий, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в Киеве во вторник, 21 мая. Именно Россия ведет "вероломную игру" и ставит под сомнение легитимность Зеленского, поскольку Украина не может голосовать в условиях военного времени, подчеркнула глава дипломатии ФРГ.

"Мы продолжим вместе с ним успешно решать стоящие задачи, вместе участвовать в защите Украины, вместе участвовать во всех реформаторских процессах", - заверила Бербок украинское руководство. Жители Украины "не хотели бы ничего, кроме возможности свободно голосовать в свободной, неоккупированной стране", добавила она.

Единственный человек, помешавший такому развитию событий, - это президент России Владимир Путин "с его жестокой, нарушающей международное право, войной, при которой он оккупирует части Украины, а люди живут в несвободе", подчеркнула глава МИД ФРГ.

Выборы в Украине не объявлены из-за военного положения

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства, избираемого на 5 лет, должны были состояться 31 марта. Однако Верховная рада не стала объявлять их, поскольку в стране действует военное положение, введенное после вторжения России. Сам украинский лидер в ноябре 2023-го заявил, что "сейчас не время для выборов".

Статья 108 украинской конституции гласит, что президент страны исполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства. Аналогичные положения существуют и в высших нормативных правовых актах других стран, а также в Основном законе Германии, указала Бербок.

Позиция Москвы

В то же время Россия не раз выражала сомнения в легитимности действующего главы украинского государства. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и экс-президент Дмитрий Медведев заявили, что Владимир Зеленский больше не является законным президентом Украины.