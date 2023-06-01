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Как два года войны изменили РФ, Украину и ФРГ

Елена Барышева
24 февраля 2024 г.

24 февраля исполнилось два года с начала полномасштабной войны в Украине и 10 лет - с начала фактической войны России против Украины. В самой России в тюрьме погибает главный критик Кремля Алексей Навальный. Его наследие - не сдаваться. Но как это работает в путинском репрессивном государстве? Как происходящее влияет на настроения в обществах России, Украины, Германии?

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Гости в студии:
🔵 Екатерина Шульман, политолог 
🔵 Максим Драбок, журналист украинской редакции DW 
🔵 Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики

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