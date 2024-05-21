Промышленность ФРГ продолжает терять конкурентоспособность

Большинство немецких производителей ощущают снижение своей конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках, свидетельствует опрос ifo. Компании жалуются на высокое налоговое бремя и засилье бюрократии.

Немецкие производители ощущают снижение конкурентоспособности своих товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Об этом сообщает во вторник, 21 мая, агентство Reuters, ссылаясь на данные ежемесячного опроса руководителей предприятий в ФРГ, который проводит мюнхенский Институт экономических исследований ifo.

Большинство участников опроса говорят о снижении конкурентоспособности их компаний на внутреннем рынке ЕС, начиная с третьего квартала 2023 года. Исключения составляют только фармацевтическая индустрия и деревообработка (если не включать сюда производителей мебели). На рынках стран, не входящих в Евросоюз, немецкие компании из всех отраслей, кроме производства напитков, в целом начали ощущать снижение своей конкурентоспособности еще в первом квартале 2022 года.

"Немецким компаниям становится все труднее проявить себя в конкурентной борьбе", - констатирует Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe), исследователь из ifo, который руководит проведением опросов. По данным института, с начала 2023 года немецкие производители также чувствуют себя все менее уверенно на внутреннем рынке ФРГ.

Ассоциации предпринимателей в последние годы отмечают, что Германия становится менее подходящим местом для ведения бизнеса - из-за высоких издержек и засилья бюрократии. Бизнес призывает власти страны заняться решением этих проблем.

В Германии не хватает специалистов

Институт немецкой экономики (IW) называет еще одну важную проблему немецкой экономики: дефицит квалифицированных кадров. По оценке экспертов, в Германии остаются вакантными почти 600 тыс. рабочих мест - из-за этого немецкие предприятия в 2024 году уже потеряли 49 млрд евро. Причем в IW прогнозируют, что в ближайшие годы эта проблема будет только усугубляться.