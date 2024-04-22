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Промышленники ФРГ ожидают сокращение производства на 1,5%

Сергей Ромашенко
22 апреля 2024 г.

Немецкая промышленность прогнозирует новое сокращение производства в 2024 году. В сфере экспорта после аналогичного снижения в прошлом году не ожидается никакого роста.

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Глава BDI Зигфрид Руссвурм прогнозирует новое снижение проипроизводства в ФРГ
Глава BDI Зигфрид Руссвурм прогнозирует новое снижение проипроизводства в ФРГФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Немецкая промышленность прогнозирует новое сокращение производства в текущем году. "Германия в 2024 году, по всей видимости, откатится еще дальше. Мы прогнозируем минус промышленного производства в объеме 1,5 процента по сравнению с прошлым годом", - заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm) на открытии Ганноверской ярмарки в понедельник, 22 апреля.

Нового падения в сфере экспорта после сокращения на 1,5 процента в прошлом году не ожидается, но не прогнозируется и нового роста. "Несмотря на умеренные прогнозы по восстановлению, мы не должны обнадеживаться - в целом производство уже на протяжении многих лет демонстрирует тенденцию к снижению, что вызывает обеспокоенность", - отметил Руссвурм.

Рост цен на энергоносители

Промышленные предприятия Германии особенно сильно пострадали от роста цен на энергоносители, вызванного вооруженным вторжением России в Украину. Вдобавок высокие проценты по займам затруднили инвестиции, а еще ранее - в период пандемии коронавируса - многие компании испытывали проблемы, связанные с поставками.

Немецкая промышленность требует от правительства введения "конкурентных и долгосрочно планируемых цен на энергию", а также сокращения бюрократии и снижения налогов.

 

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