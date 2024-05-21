Глава МИД ФРГ в Киеве призвала срочно укрепить ПВО Украины

Анналена Бербок в седьмой раз с начала войны посетила Киев с необъявленным визитом. Она призвала срочно передать Украине дополнительные системы ПВО для защиты от российских ракет и дронов.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на фоне нынешнего наступления российских войск в Украине настоятельно призвала срочно усилить международную помощь Украине в сфере противовоздушной обороны. "Мы должны собрать все силы, чтобы Украина выстояла, чтобы украинцы и в будущем могли сами определять свою судьбу. И чтобы путинские войска скоро не стояли и у наших собственных границ", - заявила она во вторник, 21 мая, в начале необъявленного визита в Киев - уже седьмого визита солидарности в Украину с начала войны.

Бербок отметила, что благодаря запущенной ею и министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) глобальной инициативе собран уже почти один миллиард евро на поддержку украинских сил ПВО. "И мы интенсивно работаем над тем, чтобы собрать еще больше. Мы тщательно проверяем любые возможности и сами выделяем дополнительный комплекс Patriot", - сказала она.

Непоколебимая поддержка Украины

"Наша помощь зиждется на твердом убеждении в том, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что мы когда-то выдохнемся, но мы выносливы. Германия вместе с многочисленными другими станами во всем мире непоколебимо, как скала, стоит на стороне Украины. Люди в Украине могут всегда рассчитывать на это. И мы со всей ясностью продемонстрируем это в июне, когда пригласим весь мир в Берлин на конференцию по восстановлению Украины. Вместе с партнерами во всем мире и крепким альянсом экономики, гражданского общества и коммун мы долгосрочно инвестируем в обеспечение будущего Украины", - подчеркнула Анналена Бербок.

Германский министр также решительно поддержала вступление Украины в Евросоюз. "Путин в своем имперском безумии хотел урвать Украину себе, но вместо этого крепко сплотил ее с Европой. Еще никогда наша судьба как европейцев не была так тесно связана с Украиной. Украина с большой решимостью защищает свою свободу и тем самым сражается и за нашу свободу. Вступление Украины в ЕС - необходимое геополитическое следствие противоправной агрессивной войны, развязанной Россией", - указала Бербок.

Бербок отказалась от визита в Харьков

Украина из-за нехватки вооружений, боеприпасов и солдат уже на протяжении многих месяцев находится в обороне. Президент Украины Владимир Зеленский жалуется на промедление с поставками западной военной помощи и незадолго до нынешнего визита Бербок в Киев вновь призвал срочно предоставить Украине дополнительные системы ПВО и западные боевые самолеты.

Благодаря превосходству в воздухе Россия с помощью планирующих бомб разрушает украинские города и укрепрайоны. В настоящее время российские войска, по словам Зеленского, активно применяют эту тактику в Харьковской и Донецкой областях, под Часовом Яром и Покровском. Харьков подвергается систематическим бомбардировкам с приграничной российской территории.

По соображениям безопасности Анналена Бербок была вынуждена отказаться от посещения Харькова. Она уже посещала этот город в январе 2023 года и намеревалась теперь вновь ознакомиться с положением гражданского населения в Харькове.