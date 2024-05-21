Роман о крахе ГДР претендует на Международного Букера

Вечером 21 мая 2024 года на церемонии в Лондоне станет известно имя нового лауреата Международной Букеровской премии - одной из самых престижных наград в области литературы. В шорт-листе есть и немецкая писательница - Дженни Эрпенбек (Jenny Erpenbeck). Американский журнал "New Yorker" в одном из литературных эссе назвал Эрпенбек кандидаткой на Нобелевскую премию по литературе. Но на родине писательницу явно недооценивают.

Нельзя сказать, что имя Дженни Эрпенбек совершенно неизвестно в Германии. У нее есть своя преданная читательская аудитория, и почти каждый год она получает какую-либо литературную премию. Ее книга "Кайрос", вышедшая в 2021 году и номинированная на Международную Букеровскую премию, в Германии была удостоена премии Уве Йонсона (Uwe-Johnson-Preis) - эта литературная награда была учреждена в 1994 году и вручается писателям, чье творчество связано с поэтикой немецкого писателя и переводчика Уве Йонсона. Перевод романа "Кайрос" на английский язык получил широкую известность в англоязычном литературном мире, при этом в Германии книга не только не удостоилась ни одной из основных книжных немецких премий - ни престижной премии Лейпцигской книжной ярмарки, ни крупнейшей литературной Премии имени Георга Бюхнера (Georg-Büchner-Preis), ни Немецкой книжной премии, - но даже не попала в список номинантов.

Причина, по которой это произошло, по мнению самой писательницы, заключается в том, что в культурной немецкой сфере так и не рухнула Берлинская стена, и тон в литературной среде по-прежнему задает западная Германия. Дженни Эрпенбек родилась в 1967 году в ГДР; когда произошло падение Берлинской стены, писательнице было 22 года. Государства, в котором она выросла, больше не существовало, она оказалась в новой стране - ФРГ и среди западных немцев, мало интересовавшихся историей ГДР. Ее книга "Кайрос" посвящена краху ГДР. По мнению Эрпенбек, которым она поделилась в интервью еженедельнику Die Zeit, слабый отклик в Германии на книгу не был случайным: в жюри книжных премий не было ни одного человека восточногерманского происхождения. "Меня ваши проблемы тоже не интересуют. Тысячная по счету книга о 1968-х, например, - сказала она журналисту с запада Германии. - Хотя… этот период, на самом деле, довольно интересный".

Роман "Кайрос": крах Восточной Германии и прежней жизни

"Кайрос" - это история токсичной любви на фоне заката ГДР. Ее герои - молодая женщина и мужчина на 34 года старше ее, некогда приверженец Гитлера, а теперь убежденный коммунист. Это также история творческих людей в Восточной Германии - в государстве, где цензурабыла повсеместной и авторы вынуждены были прибегать к эзопову языку. "Искусство (...) было, пожалуй, единственным средством коммуникации, посредством которого общение внутри общества все еще было возможно. Когда вы открывали газету, в ней был совершенно нереальный язык", - отмечала Эрпенбек в 2022 году в интервью DW.

"Кайрос" рассказывает историю людей, которые пережили переход от коммунистически-социалистического режима к государству со свободной рыночной экономикой. Это "землетрясение" фундаментально пошатнуло их самовосприятие. Разлука влюбленных в "Кайросе" символизирует неустойчивость, которую они испытывают, кода рушится их мир. "То, что было знакомо, исчезает. Хорошее и плохое знакомое", - говорит Эрпенбек.

Писательница не случайно так ярко описывает гибель ГДР - ей хорошо знакомы ощущения, которые испытывали люди, ставшие свидетелями этого краха. В 2018 году в эссе для женского журнала Emma Эрпенбек объяснила: "Вдруг стало много разговоров о свободе, но мне этот термин, всплывавший во всевозможных предложениях, мало о чем говорил. Свобода путешествий? Но сможете ли вы их оплатить путешествие? Или свобода слова? А если мое мнение никого уже не волнует? ... Свобода не была подарена, у нее была своя цена. И этой ценой была вся моя предыдущая жизнь. То, что только что было настоящим, теперь называлось прошлым... Отныне мое детство принадлежало музею".

Семейная литературная традиция

Прошло 25 лет с тех пор, как жизнь Дженни Эрпенбек полностью изменилась. Еще находясь в ГДР, она обучилась на переплетчика, после этого работала реквизитором, позже изучала театральное искусство, а затем музыкальную режиссуру. Но Дженни привлекала не только сцена, но и писательство. И это неудивительно: ее дедушка Фриц Эрпенбек (Fritz Erpenbeck), в честь которого названа улица в восточном Берлине, и бабушка Хедда Циннер (Hedda Zinner) также были писателями. Будучи коммунистами, они оба бежали в Москву, спасаясь от нацистов. Отец писательницы Джон, физик по профессии, также опубликовал несколько книг.

Быстротечность и жизненная незащищенность в книгах Дженни Эрпенбек

Дебютная книга Дженни "Старое дитя" была опубликована в 1999 году. "Найдена девочка, никто не знает, откуда она родом, никто не знает, кто ее родители. Не знает этого и сам ребенок", - говорилось в аннотации к книге. Многие увидели в этой новелле притчу о гражданах ГДР, которые ощутили сильное чувство дезориентации после краха системы, при которой они жили.

Обложка романа "Кайрос" на немецком языке

Одна из частых тем в литературном творчестве Эрпенбек - это мотив быстротечности и жизненной незащищенности. Герои романа "Посещение" переживают несколько потрясений: падение Веймарской республики, "третий рейх", войну, ГДР, падение коммунизма и время после него. Ставший бестселлером роман "Gehen, ging, gegangen" (название можно перевести как "Идет, шел, ушел") о безнадежном положении африканских беженцев в Берлине был одним из кандидатов на Немецкую книжную премию в 2015 году.

В романе "Aller Tage Abend" ("И каждый вечер...") умирает младенец, и Эрпенбек задается вопросом: что бы произошло, если бы ребенок выжил? Она наделяет младенца несколькими судьбами: девочки-полуеврейки, коммунистки, бегущей от нацистов из Австрии в Москву (отсылка к собственной бабушке), или знаменитой писательницы в ГДР. В 2015 году Эрпенбек вместе с переводчицей Сьюзен Бернофски была удостоена за эту книгу премии Independent - предшественницы Международной Букеровской премии.

"Кайрос" в ожидании удачи и Международной Букеровской премии

В англоязычном книжном мире Дженни Эрпенбек уже давно литературная звезда. Ее книги переведены на 30 языков, ее литературные турне проходят в Узбекистане, Мексике, Индии и других странах, где ее воспринимают с восторгом.

21 мая на церемонии в Современной галерее Тейт в Лондоне будет объявлено, кто получит Международную Букеровскую премию в размере 50 000 фунтов стерлингов (около 58 тысяч евро). Половина премии достается автору, половина - переводчику. Помимо Дженни Эрпенбек в шорт-лист также вошли шведка Кира Йозефссон, аргентинка Сельва Алмада, Хван Сок Ён из Южной Кореи, Дженте Постума из Нидерландов и бразилец Итамар Виейра-мл. Эрпенбек впервые работала с новым переводчиком - Михаэлем Хофманом (Michael Hofmann), хорошо известным в литературной среде. "Обычно он переводит только умерших писаталей", - пошутила она в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Название книги "Кайрос" Дженни Эрпенбек позаимствовала из греческой мифологии - это имя бога удачи, счастливого стечения обстоятельств. Возможно, название принесет удачу и роману немецкой писательницы.