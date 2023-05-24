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Банкноты евроФото: Silas Stein/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ЕС может передать Киеву прибыль от российских активов

Даниил Сотников
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 25 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 мая.

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На 456-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 25 мая (время московское).

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Первые тренировки украинских пилотов по пилотированию истребителей F-16 пройдут в Великобритании, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителя правительства королевства. "Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более специфической подготовке на F-16", - сказал он. Обучение пройдут 20 военных.

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Российские войска провели массированную атаку на Киев с применением дронов "Шахед", сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Это уже 12 атака на столицу в мае, подчеркнул он. "Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне", - написал Попко. Воздушная тревога в Киеве продолжалась три часа, все дроны были уничтожены системой ПВО, отчитался он. 

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Евросоюз обсуждает возможность передачи Украине прибыли от замороженных российских активов на сумму 196,6 млрд евро, которые хранятся в бельгийском расчетном центре Euroclear, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Такой шаг не приведет к экспроприации самих активов, но будет означать эскалацию финансового давления Запада на Россию, отмечает издание.

По итогам первого квартала этого года Euroclear отчитался о прибыли в 734 млн евро за счет инвестиций замороженных российских активов. "Не совсем понятно, кому принадлежат эти проценты. Использование этих процентов в интересах Украины является неизведанной территорией, но мы считаем, что это можно сделать", - сказал FT источник, знакомый с ходом обсуждений. По словам другого источника издания, "финансовые учреждения не знают, что делать с этими деньгами" и вариант передачи прибыли на помощь Украине "кажется многообещающим".

Украина подверглась ночному российскому обстрелу

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Украина подверглась ночному российскому обстрелу. В Харькове ночью 25 мая произошли два взрыва. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что его регион находится под обстрелом.

Воздушная тревога также была объявлена во всех западных областях, кроме Закарпатской. По предварительной информации регионы обстреливают дронами "Шахед". Украинские Telegram-каналы также сообщают о пролетах беспилотников и работе ПВО в Киевской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.

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Советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала в своем Facebook фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Фотография появилась на фоне сообщений о его ранении. Издание "Страна.ua" обратило внимание, что предыдущее фото с Залужным Шевцова опубликовала 2 мая. На нем они были в такой же одежде.

США одобрили продажу Украине ЗРК NASAMS

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США одобрили возможную продажу Украине одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и необходимого для него оборудования на 285 млн долларов, говорится в сообщении на сайте входящего в состав Минобороны Агентства по кооперации в области обороны и безопасности (DSCA). "Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе" и не скажет негативного влияния на боеготовность США, указали в DSCA.

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Одной из целей украинской разведки является российский президент Владимир Путин, заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию Die Welt. По его словам, Путин находится "на вершине списка" целей ГУР - потому что глава государства "координирует и решает, что происходит".

Зеленский обратился к иранцам из-за поставок РФ "Шахедов"

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана по поводу поставок властями страны ударных беспилотников России. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем - к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками русского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

По его словам, в общей сложности российская армия уже выпустила по территории Украины около 1160 иранских дронов "Шахед", из которых сбить удалось 900 штук. "Ваши "Шахеды", каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", - заявил Зеленский, призвав Иран быть "на другой стороне истории - не со злом".

Хроника событий 24 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 мая 00.00 - 13.59 >>>

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