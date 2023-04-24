Сеул запретил экспорт оборудования и автомобилей в РФ и РБ

Список продукции, запрещенной к экспорту в Россию и Беларусь, расширили с 57 до 798 категорий, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап".

На фоне продолжающейся войны в Украине власти Южной Кореи увеличили список товаров, запрещенных к экспорту в РФ и Беларусь. Власти в Сеуле объявили о масштабном расширении данного перечня - с 57 до 798 позиций, сообщило в понедельник, 24 апреля, информагентство "Рёнхап".

Среди более 740 категорий товаров, добавленных в обновленный список - полупроводники, химикаты, сталь, автомобили, технологическое оборудование и квантовые компьютеры, отмечается далее. При этом не уточняется, будут ли ограничения распространяться на детали для автомобилей, оборудования и компьютеров.

В Сеуле опасаются использования экспортной продукции в военных целях

Данное решение связано с высокой вероятностью использования этой продукции странами-импортерами для производства оружия и в военных целях, указало министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Одновременно в Сеуле пообещали, что в "исключительных случаях" будет рассматриваться возможность поставок запрещенных товаров в обе страны. Новые экспортные запреты вступят в силу 28 апреля.

Южная Корея ввела санкции в отношении РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Данные ограничения распространяются на банковский сектор и экспорт некоторых категорий продукции, в частности, микропроцессоров, оборудования для производства, испытания и проверки полупроводников, а также программного обеспечения, необходимого для производства транзисторов и электронного оборудования.

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