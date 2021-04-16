COVID-19: в ЕС хотят упростить допуск вакцин от новых мутаций коронавируса

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 140 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 17 апреля (время московское).

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Власти Италии с 26 апреля могут ослабить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Марио Драги. На фоне снижения числа новых случаев инфицирования и успехов в проведении вакцинации правительство страны готово пойти на "обдуманный риск", заявил Драги.

По его словам, в регионах с низким уровнем заражений необходимо вновь открыть школы. Вслед за этим в середине мая должны открыться бассейны, а в начале июня - спортзалы и фитнес-центры. При этом власти рассчитывают на сохранение таких мер предосторожности, как соблюдение дистанции и ношение масок в общественных местах. Всего с начала пандемии в Италии скончались около 115 тысяч человек с COVID-19.

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Китайский препарат от коронавируса CoronaVac на 80% снижает вероятность смерти от коронавируса. К такому выводу пришли исследователи в Чили, проанализировав данные о вакцинации населения страны в феврале и марте. О результатах исследования объявило чилийское правительство.

Президенту Чили Себастьяну Пиньере делают прививку препаратом "Коронавак"

По наблюдениям ученых, те, кто привился "Коронаваком", на 85% реже оказывались в больнице в случае заражения коронавирусом. А вероятность попасть в отделение интенсивной терапии у привитых снижалась на 89%. Кроме того, у инфицированных коронавирусом после прививки на 67% реже проявлялись симптомы COVID-19.

Ранее китайский производитель Sinovac по итогам крупномасштабного клинического исследования, проведенного в Бразилии, пришел к выводу, что "Коронавак" эффективен на 50%. При этом, как утверждалось, препарат на 80% защищает от тяжелого течения болезни и на 100% - от летального исхода в случае заражения коронавирусом. Сейчас "Коронавак" - самая распространенная вакцина от SARS-CoV-2 в Чили, ее используют в 90% случаев. Всего в настоящий момент 7,6 млн из 19 млн жителей страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.

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Депутаты Европарламента решили ускорить процесс одобрения вакцин, адаптированных к новым мутациям коронавируса. Комитет Европарламента по общественному здравоохранению почти полным составом проголосовал за соответствующее предложение Еврокомиссии.

Это означает, что в дальнейшем производители уже одобренных вакцин от коронавируса должны будут предоставлять меньше данных европейскому регулятору EMA для утверждения адаптированных препаратов.

Ожидается, что этому постановлению будет дан зеленый свет и на пленарном заседании Европарламента. Голосование должно состояться в апреле. Кроме того, совет государств-членов также должен будет дать свое одобрение.

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В Турции за прошедшие сутки коронавирус выявили у 63 082 человек, умерли 289 пациентов, свидетельствуют данные, размещенные на сайте министерства здравоохранения страны. Всего с начала пандемии в результате COVID-19 там скончалось более 35 тысяч человек, а количество заражений приближается к 4,2 миллиона. При этом, как сообщили в турецком Минздраве, в стране распространен британский вариант коронавируса, который считается более заразным. Как минимум одной дозой вакцины уже привиты около 20 млн жителей Турции.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 16 апреля >>>

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