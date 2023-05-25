Контактная группа обещала Киеву военную помощь на 65 млрд

На 456-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 25 мая (время московское).

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways собирается открыть для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники, сообщает на своем сайте телеканал RTVi со ссылкой на основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили. "Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси (россиянам добираться в Европу. - Ред.) будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", - цитирует его телеканал.

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на котором беспилотник взрывается в Черном море возле левого борта "Ивана Хурса" - одного из новейших кораблей ВМФ РФ. Как утверждает Геращенко, корабль получил серьезные повреждения.

Между тем некоторые русскоязычные Telegram-каналы распространили видео, на котором "Иван Хурс" якобы возвращается после атаки. Однако, как пишет онлайн-издание "Важные истории" , это видео было опубликовано на YouTube два года назад. Как указывает это СМИ, корабль "Иван Хурс" был создан для слежки за системами ПРО США и встал в строй в 2018 году.

24 мая Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на корабль, который, как утверждалось, обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

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Минувшей ночью российские силы нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131", при этом все из 36 иранских дронов были уничтожены, заявил Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. Кроме того, за сутки россияне нанесли 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны Харьковской области, в результате чего поврежден частный дом, указывается в Facebook . Одновременно украинское командование заявило о 48 авиационных ударах и 10 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны ВС РФ. "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта", - отмечается далее.

Одновременно Генштаб ВСУ заявил, что российские силы "милитаризовали остров Джарылгач, который 19 мая соединен с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное". На нем разместили около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения, сообщается в сводке.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с министром обороны Швеции Полом Йонсоном "авиационную коалицию" на встрече в Киеве. По его словам, речь также пойдет о ситуации на передовой, необходимых вооружениях, "формуле мира", евроатлантической интеграции Украины и о шведской поддержке Киева. "Каждый день становимся еще сильнее", - написал Зеленский в Telegram . В тот же день шведские СМИ сообщили, что украинские пилоты пройдут ознакомительные тренировки на шведских истребителях Saab JAS 39 Gripen.

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ВСУ опубликовали видео с украинским главнокомандующим Валерием Залужным. Его разместил офицер ВСУ Анатолий Штефан с целью опровергнуть распространяемую в российских СМИ информацию о возможном тяжелом ранении Залужного. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинцев и пообещал, что Украина обязательно победит.

Остин: 54 страны контактной группы пообещали Киеву 65 млрд долларов военной помощи

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По словам министра обороны США Ллойда Остина, Соединенные Штаты и еще 53 страны контактной группы по поддержке Украины уже гарантировали Украине военную помощь на общую сумму около 65 млрд долларов. "В общей сложности контактная группа пообещала предоставить Украине помощи в области безопасности на $65 млрд", - заявил он, выступая на онлайн-встрече контактной группы. Он выразил надежду на скорое начало обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. По его словам, оно может начаться "в ближайшие недели".

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Финляндия предоставила Украине новый, 16-й пакет военной помощи на 109 млн евро. Среди прочего, он включает зенитное вооружение и боеприпасы, заявило министерство обороны в Хельсинки. Как отмечается в заявлении, Финляндия продолжает поддерживать Украину вместе с международными партнерами, а в общей сложности финская военная помощь Киеву увеличилась до 1,1 млрд евро. О детальном содержании пакета, сроков поставки и ее путях не сообщается из соображений безопасности логистики.

ЕС продлил еще на год отмену импортных пошлин для Украины

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Европейский Союз продлил еще на год временную отмену импортных пошлин на украинскую продукцию, начиная с 6 июня. Министры торговли европейских стран приняли решение, за которое в начале мая проголосовал Европарламент. Тем самым ЕС демонстрирует "непоколебимую политическую и экономическую поддержку Украины", обороняющейся от российского вторжения, отмечается в заявлении. В 2022 году Евросоюз ради поддержки украинской экономики в военное время упразднил торговые барьеры на импорт всех украинских товаров. Упрощенный режим торговли был введен на один год, этот срок истекает 5 июня. В последнее время в ЕС вызывают споры поставки украинского зерна. Пять стран, в том числе Польша и Венгрия, ограничили ввоз украинской продукции, сославшись на необходимость защиты своих фермеров. В конце апреля Еврокомиссия представила компромисс в этой связи.

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В Санкт-Петербурге неизвестные ранним утром четверга подожгли релейный шкаф на участке между станциями Заневский пост II и Ржевка, пишет "Фонтанка" , ссылаясь на пресс-службу Октябрьской железной дороги. "По предварительной информации, по причине поджога. На движение поездов происшествие не повлияло", - заявили в ОЖД.

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По данным правительства ФРГ, Германия является вторым по величине международным донором Украины по помощи внутренне перемещенным гражданам и беженцам. Немецкий МИД в 2022 году предоставил Украине и странам - ее соседям 468,5 млн евро гуманитарной помощи, а также 26 млн евро в качестве помощи по преодолению последствий катастроф, сообщил представитель ведомства в Берлине. На текущий год уже запланировано предоставление еще 49 млн евро в данных сферах. По этим данным, 16 европейских стран согласились принять у себя до 17 870 украинцев, выехавших из своей страны в Молдову. При этом Германия выразила готовность принять 2500 беженцев из Украины, находящихся в Молдове, из них 993 человека уже прибыли в ФРГ.

В Белгородской области ликвидируют боеприпас

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации боеприпаса, найденного в Яковлевском городском округе. "Вчера в поле рядом с селом Калинино была найдена воронка с неразорвавшимся взрывоопасным предметом. Место оцепили. Сейчас жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа министерства обороны приступит к ликвидации боеприпаса", - написал он в Telegram . Кроме того, Гладков сообщил, что 24 мая Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз. "Больше всего снарядов - 84 - было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошло возгорание", - указал он далее. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что у села Калинино была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500. Две такие бомбы российский военный самолет в апреле уронил на Белгород.

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ЕС больше не зависит от российских энергоносителей, заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе. За последние 12 месяцев ЕС показал, что способен противостоять России и ее попыткам использовать источники энергии как оружие, сказал он. "Импорт российского угля в ЕС прекратился, импорт нефти составляет ничтожную долю того, что было до войны, а российский газ быстро исчезает с рынка ЕС", - отметил Макфи. Так, поставки трубопроводного российского газа исторически составляли около 45-50 процентов импорта Евросоюза до полномасштабного вторжения России в Украину. К марту 2023 года этот показатель снизился до 8 процентов.

МИД РФ вызвал послов ФРГ, Дании и Швеции из-за СП и СП-2

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МИД РФ вызвал послов Германии, Дании и Швеции в связи с "полным отсутствием" у российских властей результатов национальных расследований о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" на Балтийском море. Им был заявлен "решительный протест" в этой связи. Российское ведомство обвинило власти трех стран в "неспособности обеспечить транспарентность следственных действий" и в "уклонении властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле".

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По данным "Верстки" , против Украины воюют сотни контрактников, мобилизованных и добровольцев с ВИЧ-инфекцией, а также с гепатитом B и C. Официально данные заболевания считаются основанием для признания непригодности к военной службе, но мужчины не уведомляют о них военкоматы либо не знают о своих диагнозах, пишет издание со ссылкой на объединения пациентов, сотрудников НКО и Центров СПИД, родственников военнослужащих и самих военных. В материале "Верстки" рассказываются истории нескольких российских военных и наемников, уже побывавших на фронте в Украине или готовящихся туда поехать. "Моим здоровьем вообще никто не поинтересовался: руки-ноги есть — годен. Только благодаря тому, что я знал, что у меня ВИЧ, я начал искать там какого-нибудь медика, чтобы справку из СПИД-центра показать. Если бы я этого не делал, то уже бы бегал и воевал",- заявил изданию один из резервистов, призванных в ходе мобилизации.

Украина вернула 106 пленных защитников Бахмута

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Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмутского направления - 98 солдат и сержантов, а также 8 офицеров, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими", - сообщил он в Telegram . Ермак выразил уверенность в возможности освобождения всех пленных украинцев. "Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", - подчеркнул он.

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Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время выступления в польском Сейме выразил благодарность полякам и упомянул о приближении годовщины Волынского преступления. В речи, произнесенной частично на польском языке, Стефанчук заявил, что чрезвычайно рад находиться на дружественной польской земле. "С первых моментов российского вторжения польский народ, польское государство твердо стали бок о бок с Украиной, смело и громко заявив на весь мир, что нет согласия на доминирование силы над правом, нет согласия на нарушение принципов, по которым мы все живем", - заявил он. Спикер Рады поблагодарил власти Польши за военную помощь, в частности, за участие в коалиции по поставкам Киеву западных истребителей.

ГУР Украины ожидает расширения масштабов операций РДК

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Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наказаниях за распространении карт России без аннексированного украинского полуострова Крым. За карты или изображения, "оспаривающие территориальную целостность России", предусмотрены штрафы до трех тысяч рублей либо арест до 15 суток для граждан, а также штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

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Разрушения в Белгородской области Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/ via REUTERS

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины ожидают продолжения и расширения масштабов операций "Русского добровольческого корпуса". "Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Эти конфликты в России становятся масштабнее, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии", - цитирует слова представителя ГУР Андрея Юсова УНИАН.

Комментируя идею российских пропагандистов создать в Белгородской области буферную зону, Юсов сказал: "Она будет полезной для Украины". Ранее РДК заявил о новом рейде в Белгородскую область.

Хроника событий 25 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 мая 14.00 - 23.59 >>>

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