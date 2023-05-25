Брюссель: ЕС стал независимым от российских энергоносителей

Евросоюз показал, что способен противостоять стремлению России использовать энергоносители как инструмент своей политики, заявил Брюссель. Страны ЕС больше не зависят от закупок ископаемого топлива у Москвы.

Европейский Союз больше не зависит от российского ископаемого топлива, заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе в четверг, 25 мая. За последние 12 месяцев ЕС показал, что способен противостоять России и ее попыткам использовать источники энергии как оружие, сказал он.

"Импорт российского угля в ЕС прекратился, импорт нефти составляет ничтожную долю того, что было до войны, а российский газ быстро исчезает с рынка ЕС", - отметил Макфи. Так, поставки трубопроводного российского газа исторически составляли около 45-50 процентов импорта Евросоюза до полномасштабного вторжения России в Украину. К марту 2023 года этот показатель снизился до 8 процентов.

Три решающих фактора для ЕС

Представитель Еврокомиссии пояснил, что это стало возможным благодаря трем факторам. Первый - работе с надежными поставщиками, у которых страны ЕС в 2022 году закупили на 70 млрд кубометров газа больше. Главными экспортерами стали США и Норвегия, при этом усилия Еврокомиссии по поиску альтернативных партнеров продолжаются.

Вторым решающим фактором стали коллективные усилия граждан и предприятий в Евросоюзе по энергосбережению. В начале энергетического кризиса Еврокомиссия предлагала снизить потребление газа на 15 процентов, но в результате этот показатель достиг почти 18 процентов. Половину этого объема сэкономили домохозяйства. В общей сложности жителям и компаниям в ЕС удалось сэкономить 50 миллиардов кубометров газа, "то есть примерно треть того объема, который мы исторически ежегодно импортировали из России", указал представитель Еврокомиссии.

Третий фактор - энергия из возобновляемых источников: в 2022 году в Евросоюзе выработали на 16 процентов больше ветряной и солнечной энергии, чем годом ранее, что позволило заменить 11 миллиардов кубометров российского газа, сообщили в Брюсселе. Для дальнейшего развития этого направления страны-члены ЕС имеют доступ к фонду в 270 миллиардов евро, который был создан, чтобы помочь им полностью отказаться от российских энергоносителей.

Сейчас газохранилища в Евросоюзе заполнены на 66 процентов, что является историческим максимумом для этого времени года, подчеркнул Макфи. Цель Брюсселя - достичь 90 процентов к первому ноября.

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