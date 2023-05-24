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Истребитель F-16 на вооружении НАТО (Польша, 2012 год)
Истребитель F-16 на вооружении НАТОФото: Omar Marques/Getty Images
КонфликтыГермания

В ФРГ не исключают поддержку коалиции истребителей для Киева

Александра Иванова
1 ч. назад

Страны, не имеющие на вооружении F-16, могут поддержать Украину в сферах инфраструктуры и обучения, заявил командующий военно-воздушными силами ФРГ Инго Герхарц.

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Берлин может поддержать коалицию истребителей для Украины, хотя на вооружении у ФРГ нет самолетов F-16. Такое мнение высказал генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии (эта должность соответствует должности командующего ВВС. - Ред.) генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz) в интервью газете Der Tagesspiegel во вторник, 23 мая.

Генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии Инго Герхарц
Генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии Инго Герхарц Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

"Страны, у которых нет F-16, могут оказать поддержку скорее на периферии, например в плане инфраструктуры или обучения", - указал Герхарц. Благодаря функциональной совместимости самолетов в рамках НАТО вооружение немецкого истребителя Eurofighter можно без проблем перенести на F-16 для Украины, добавил генерал.

Решение о том, в какой мере Германия поддержит коалицию истребителей для Украины, является политическим, подчеркнул командующий ВВС ФРГ. По словам Инго Герхарца, Украина делает ставку на американские истребители F-16 для лучшей поддержки ее сухопутных войск не в последнюю очередь благодаря быстрой доступности этих боевых самолетов. "Многие страны только недавно вывели свои самолеты из эксплуатации и могут в скором времени поставить их Украине", - пояснил он.

Глава Минобороны ФРГ не видит риска эскалации из-за F-16

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что на данный момент исключает масштабную поддержку Германией коалиции истребителей для Украины. Вклад Берлина "не  является существенным, поскольку у нас просто нет самолетов F-16 и мы не можем серьезно помочь с обучением пилотов", сказал Писториус 23 мая на полях встречи министров обороны стран - членов Евросоюза в Брюсселе.

При этом он отметил, что не видит риска эскалации конфликта в Украине в случае поставки Западом Киеву истребителей F-16.

Смотрите также:

Запад ищет F-16 для Украины

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www.tagesspiegel.de
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