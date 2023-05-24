"Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде в РФ

На 456-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 25 мая (время московское).

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В Украине восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов, сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. "В год мы восстановили для проезда 130 искусственных сооружений и треть от всех разрушенных железнодорожных мостов. Работаем над пассивной защитой подстанций, и мы видим эффективность нашей работы", - заявил он во время дискуссии в Брюсселе.

"Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде в Россию

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"Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде его бойцов в Россию. В видео из села Глотово Белгородской области два бойца стоят на крыльце отделения Почты России в Глотово. "Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики", - указывается в описании в видео. Когда именно оно было снято, не сообщается. По данным "Дождя", один из мужчин на видео - командир РДК Денис Никитин (Капустин). Он заявил, что РДК "в который раз заходит на территорию России - с боями или тихо, это уже неважно". "Ждите нас и в вашем населенном пункте", - указал он. 22 мая в Белгородской области произошли боестолкновения с вошедшими с территории Украины подразделениями. Власти РФ заявили о "разгроме диверсантов", в свою очередь РДК и Легион "Свобода России" сообщили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области.

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По данным The Wall Street Journal, Южная Корея поставляет снаряды в Украину через США по "конфиденциальной договоренности". Боеприпасы поставляются Соединенным Штатам, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину, пишет издание. Это, отмечает WSJ, "сделает запланированное наступление Киева против российских войск эффективным и позволит Белому дому отложить непростое решение о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных во многих странах". В Вашингтоне и Сеуле отказались комментировать эту информацию, при этом в Пентагоне признали, что вели переговоры с Южной Кореей о покупке боеприпасов, добавляет The Wall Street Journal. Официально Сеул отказывается поставлять Украине смертоносное оружие, но в апреле президент Юн Сок Ёль допустил, что Южная Корея может расширить поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической помощи.

ФСИН на треть сократила вырубку леса из-за нехватки рабочих рук

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В 2022 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ сократила вырубку леса на 31% до 1,27 млн кубометров, что является минимумом за последние 5 лет. При этом пенитенциарные учреждения опустились с 8-го на 10-е место в списке крупнейших заготовителей, пишет РБК со ссылкой на имеющееся в его распоряжении исследование государственной лесоучетной организации "Рослесинфорг". В ведомстве назвали основной причиной снижения объемов вырубки леса нехватку рабочих рук из-за вербовки заключенных на войну против Украины. "Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства", - заявили в пресс-службе.

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По данным министерства обороны Украины, в пригороде Бахмута силы ЧВК "Вагнер" заменили на регулярные войска, а в самом городе по-прежнему находятся наемники. "Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", - заявила замглавы ведомства Анна Маляр. Она также указала, что на Бахмутском направлении российские силы с помощью артиллерийских обстрелов пытаются остановить продвижение ВСУ по флангам, для их усиления подтягиваются дополнительные подразделения.

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Прокремлевский политтехнолог Константин Долгов утверждает, что его уволили из пропагандистского проекта "Телега Online" за интервью с основателем и владельцем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. "Весь вчерашний день я пытался выяснить, что же это за странная ситуация такая. Но руководители проекта на мои звонки и сообщения упорно не желали отвечать", - указал Долгов. В интервью Пригожин раскритиковал действия российского военного руководства и признал Украину сильным противником. Все делалось ради "денацификации", а "мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире", посетовал основатель ЧВК.

Telegram-каналы: В Белгородской области обнаружена авиабомба

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В очередном обзоре ситуации войны в Украине Минобороны Великобритании обращает внимание на результаты анализа, проведенного компанией Geollect. Он указывает на то, что с 14 мая 2023 года данные автоматической идентификационной системы (AIS) коммерческих судов были дистанционно подделаны, чтобы создать в Черном море 65-километровое изображение "Z", символизирующего поддержку российского вторжения в Украину. Оно отображается в программах по отслеживанию судов, в том числе для обеспечения их безопасности. Следы, из которых состоит изображение, указывают на скорость кораблей до 102 узлов (188 км/ч), что дополнительно свидетельствует о подделке данных. В Лондоне предполагают, что такие действия могут быть попыткой поддержать боевой дух российских сил перед украинским контрнаступлением. При этом подмена данных увеличивает риск морских аварий, отмечается в Twitter .

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По данным Telegram-каналов Baza, Mash и Shot, в Белгородской области обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500. Снаряд найден близ села Калинино Яковлевского района в 23 км от границы с Украиной около 20 часов 24 мая, пишет Shot со ссылкой на свои источники. Baza указывает, что расстояние до ближайших домов на улице Зеленая составляет 300 метров. По данным Mash , авиабомба обнаружена в ходе полевых работ. "Сейчас территорию оцепили и поставили рядом охрану. Обезвредить находку планируют сегодня днем", - указывается далее. В апреле две авиабомбы ФАБ-500 упали на Белгород.

Москва и Минск подписали документы о размещении нестратегического ядерного оружия в Беларуси

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Министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о содержании российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси, сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Минске. В заявлении отмечается, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Россией в военной сфере. Размещая нестратегическое ядерное оружие в Беларуси, Москва не передает его соседней стране, контроль над ним и решение о применении остается за РФ, заявил в свою очередь Шойгу.

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Украинские войска начали контрнаступление и ведут его уже несколько дней, заявил в интервью итальянскому телеканалу RAI советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Хотя фронт растянулся на 1500 километров, "отдельные операции уже начались", сказал Подоляк. Он вновь сообщил, что Украина не будет использовать оружие, которое ей передают союзники, для ударов по России, а применит его лишь на "оккупированных Россией территориях, включая Крым и Донбасс".

ЧВК "Вагнер" объявила о начале вывода подразделений из Бахмута

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ЧВК "Вагнер" начала вывод своих подразделений из Бахмута. Об этом объявил основатель и владелец компанииЕвгений Пригожин. "До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута", - сказал Пригожин в видеоролике, распространенном его пресс-службой. По его словам, 1 июня наемникам поставят новые задачи.

О взятии Бахмута Пригожин объявил 20 мая. Тогда же он предупредил, что его ЧВК с 25 мая по 1 июня полностью покинет город, а ее позиции должны занять подразделения Минобороны РФ. Украинские власти официально сдачу Бахмута не подтверждали, но Генштаб ВСУ перестал сообщать в своих сводках данные о позициях украинских войск на этом направлении.

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Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что перед 9 мая предотвратила попытку спецслужб Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях - Ленинградской и Калининской, что "привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб РФ". В ФСБ заявили, что "террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС". ФСБ также сообщила, что задержала "членов диверсионно-террористической группы" - граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко. Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Юрий Кищак, который сейчас, по версии спецслужбы, находится в Бельгии.

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В небе над Севастополем в аннексированном Крыму сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов, пишет Telegram-канал Shot. Рано утром в районе поселка Качи силы Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия, еще несколько дронов были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительным данным, разрушений на земле нет. Информация о пострадавших не поступала. В свою очередь назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники были замечены не только в Севастополе, но и в других частях полуострова.

Авиасалон МАКС перенесен на неопределенный срок по соображениям безопасности

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Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был пройти в подмосковном Жуковском с 25 по 30 июля, перенесен на неопределенный срок, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники. По их словам, перенос вызван соображениями безопасности. Собеседники издания сообщили также, что организаторы авиашоу избегают слова "отмена". "Перенос имеет другое юридическое значение, например, для поставщиков выставки, с которыми уже заключены контракты, и менее насыщенную экспрессивную окраску, когда речь идет лишь о превентивной заботе о безопасности, а не конце времен", - пояснил один из них. От проведения МАКСа организаторы отказываются впервые за всю его 30-летнюю историю, подчеркивает "Коммерсант".

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В оккупированной части Луганской области прибывшие туда сотрудники министерства внутренних дел России путем запугивания заставляют местных жителей оформлять паспорта граждан РФ, сообщил Центр национального сопротивления . Согласно его данным, служащие региональных управлений по вопросам миграции МВД РФ заявляют людям, что на оккупированных территориях без российского паспорта они не смогут ни работать, ни учиться, ни получать медицинскую помощь.

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Южная Корея рассмотрит возможность передачи Украине боеприпасов после изучения ситуации на местах, заявил советник президента страны по национальной безопасности Чо Тхэ Ён. "До сих пор мы предоставляли Украине гуманитарную и финансовую помощь. Мы планируем в дальнейшем рассмотреть (возможность поставки боеприпасов. - Ред.) после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций", - заявил Чо Тхэ Ён, подчеркнув, что пока планов отправлять боеприпасы Украине у Сеула нет.

Великобритания тренирует украинских летчиков

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Первые тренировки украинских пилотов по пилотированию истребителей F-16 пройдут в Великобритании, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителя правительства королевства. "Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более специфической подготовке на F-16", - сказал он. Обучение пройдут 20 военных.

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Российские войска провели массированную атаку на Киев с применением дронов "Шахед", сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Это уже 12 атака на столицу в мае, подчеркнул он. "Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне", - написал Попко. Воздушная тревога в Киеве продолжалась три часа, все дроны были уничтожены системой ПВО, отчитался он.

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Евросоюз обсуждает возможность передачи Украине прибыли от замороженных российских активов на сумму 196,6 млрд евро, которые хранятся в бельгийском расчетном центре Euroclear, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Такой шаг не приведет к экспроприации самих активов, но будет означать эскалацию финансового давления Запада на Россию, отмечает издание.



По итогам первого квартала этого года Euroclear отчитался о прибыли в 734 млн евро за счет инвестиций замороженных российских активов. "Не совсем понятно, кому принадлежат эти проценты. Использование этих процентов в интересах Украины является неизведанной территорией, но мы считаем, что это можно сделать", - сказал FT источник, знакомый с ходом обсуждений. По словам другого источника издания, "финансовые учреждения не знают, что делать с этими деньгами" и вариант передачи прибыли на помощь Украине "кажется многообещающим".

Украина подверглась ночному российскому обстрелу

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Украина подверглась ночному российскому обстрелу. В Харькове ночью 25 мая произошли два взрыва. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что его регион находится под обстрелом.

Воздушная тревога также была объявлена во всех западных областях, кроме Закарпатской. По предварительной информации регионы обстреливают дронами "Шахед". Украинские Telegram-каналы также сообщают о пролетах беспилотников и работе ПВО в Киевской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.

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Советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала в своем Facebook фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Фотография появилась на фоне сообщений о его ранении. Издание "Страна.ua" обратило внимание, что предыдущее фото с Залужным Шевцова опубликовала 2 мая. На нем они были в такой же одежде.

США одобрили продажу Украине ЗРК NASAMS

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США одобрили возможную продажу Украине одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и необходимого для него оборудования на 285 млн долларов, говорится в сообщении на сайте входящего в состав Минобороны Агентства по кооперации в области обороны и безопасности (DSCA). "Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе" и не скажет негативного влияния на боеготовность США, указали в DSCA.

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Одной из целей украинской разведки является российский президент Владимир Путин, заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию Die Welt. По его словам, Путин находится "на вершине списка" целей ГУР - потому что глава государства "координирует и решает, что происходит".

Зеленский обратился к иранцам из-за поставок РФ "Шахедов"

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана по поводу поставок властями страны ударных беспилотников России. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем - к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками русского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

По его словам, в общей сложности российская армия уже выпустила по территории Украины около 1160 иранских дронов "Шахед", из которых сбить удалось 900 штук. "Ваши "Шахеды", каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", - заявил Зеленский, призвав Иран быть "на другой стороне истории - не со злом".

Хроника событий 24 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 мая 00.00 - 13.59 >>>

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