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Экология

26.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mülheim-Kärlich: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt den einst 162 Meter hohen Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, von dem mit Hilfe einer ferngesteuerten Spezialmaschine bereits rund 50 Meter abgetragen wurden. Schon seit 2004 läuft der Abriss des Meilers Mülheim-Kärlich - und er wird sich laut Planung noch fast zehn Jahre hinziehen. (Zu dpa: Landmarken verschwinden - AKW-Abriss in Mülheim-Kärlich und Biblis). Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Министр охраны окружающей среды ФРГ раскритиковала АЭС 08.11.2021

Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. Но Германия больше не хочет ее использовать. АЭС не решают проблему изменения климата, считает министр Шульце.
16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши 06.11.2021

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.
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Исследование: Сверхбогатые люди живут как экологические вандалы 05.11.2021

Экологи из Oxfam считают сверхбогатых людей экологическими вандалами, поскольку эта относительно небольшая группа виновна в гораздо большем количестве выбросов CO2, чем все остальное человечество.
four different dumplings on slate

Зачем немецкому стартапу хлебные крошки 03.11.2021

Картофельные, хлебные, овощные, соленые или сладкие, все это - горячо любимые немцами кнедли. Блюдо не только сытное, но и экологичное во всех отношениях.

Последний шанс спасти планету? В Глазго началась конференция по климату 01.11.2021

В шотландском Глазго стартовала конференция по защите климата. Ее главная задача - разработать план по достижению нулевых выбросов парниковых газов по всему миру к 2050 году. Ведь только так можно задержать глобальное потепление на уровне полутора – двух градусов. Иначе климатические и экологические изменения на Земле станут необратимыми.
MEYER, CA, USA - AUGUST 30: Fire crews worked all night to stop the Caldor FireÄôs spread after it spotted across US Highway 89 in the early evening, California, United States on August 30, 2021. Fire crews worked all day Monday to control spot fires and keep the Caldor Fire from advancing into the resort city of South Lake Tahoe. As the afternoon progressed the fire activity along US Highway 50 increased and moved past Lower Echo Lake southwest of South Lake Tahoe. Neal Waters / Anadolu Agency

Число экологических беженцев во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек 28.10.2021

Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.
Ein kleiner Baltischer Stör liegt auf der Hand eines Mitarbeiters vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Am selben Tag wurden rund 2000 Jungtiere des Baltischen Störs in den Fluss Oder entlassen. Mit den Tieren, die in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vermehrt und aufgezogen wurden, soll der Grundstock für eine sich langfristig selbst erhaltende Population in der Oder ausgebaut werden. Ziel der gemeinsam mit den Ostseeanrainern realisierten Besatzmaßnahmen ist es, die Art eines Tages wieder in den großen Ostseezuflüssen heimisch werden zu lassen. Denn hier befanden sich noch vor 100 Jahren die Laichgründe der ausgewachsen bis zu 5 Meter langen und bis zu 800 Kilogramm schweren Tiere. Seit 2006 wurden bereits 2,4 Millionen Baltische Störe in den Fluss ausgewildert. Mit dem regelmäßigen Wiederbesatz sollen die Bestände stabilisiert werden, die die Oder seitdem wieder bevölkern. Finanziell und fachlich wird das Wiederansiedlungsprogramm in Brandenburg durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK) aus Mitteln des Europäischen Marinen und Fischereifonds (EMFF) unterstützt.

В Германии восстанавливают популяцию балтийского осетра (фото) 23.10.2021

В реку Одер на востоке Германии выпустили около 2000 мальков балтийского осетра. Так в стране пытаются спасти популяцию ценной рыбы, оказавшейся на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова и ухудшения экологии.
Ein Mann hält am 30.10.2016 in Würzburg (Bayern) das Fairphone in den Händen. Das Fairphone soll möglichst nachhaltig und unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Viele der Rohstoffe, die für Smartphones benötigt werden, kommen aus Krisenregionen wie dem Kongo. (zu dpa-Story «Der Fluch des Reichtums im Kongo» vom 20.04.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

Починить, а не заменить: может ли смартфон быть экологичным 21.10.2021

Мобильные телефоны оказывают огромное влияние на экологию. Компания Fairphone пытается изменить ситуацию к лучшему. Недавно она выпустила очередную эконовинку. Но насколько эко-френдли может быть смартфон?
20.09.21 *** Sonnenblumen blühen in der Nähe vom Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine. Klimaschutz und Kohleausstieg sind zentrale Themen im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021. (zu dpa-Korr: Klima, Pflege und Schulden - Welche Aufgaben erbt die neue Regierung? Vom 20.09.2021)

Cценарии неизбежной декарбонизации: Россия на пути к зеленой экономике 20.10.2021

Как могла бы выглядеть экологическая модернизация РФ? В рамках германо-российского проекта эксперты представили три первых исследования о реформировании энергетики и развитии ВИЭ.

Сбор мусора сделал мальчика из Парижа знаменитостью (19.10.2021) 19.10.2021

11-летний парижанин вылавливает по выходным металлолом из Сены. За два года они с отцом достали из реки 20 тонн мусора. Такое необычное хобби маленького парижанина привлекло к нему внимание даже французского президента Макрона. Самые необычные предметы "улова" выставляются в небольшом музее.

Эко-активиста осудили в Коломне за борьбу с полигоном "Воловичи" (14.10.2021) 14.10.2021

В Коломне осудили экологического активиста Вячеслава Егорова, который протестовал против мусорного полигона "Воловичи". Он был обвинен по так называемой "дадинской статье" - за нарушение правил проведения митингов. Приговор - 1 год и 3 месяца колонии общего режима.
07.08.2019, Berlin: Schüler beim Mittagessen in der Mensa in der Grundschule an der Wuhlheide. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Зачем немецким университетам становиться более экологичными 14.10.2021

Отказаться от мяса из университетских столовых, ездить в командировки на поездах и перестраивать здания в кампусе. Вузы Германии пытаются стать экологичнее, но какой ценой?
ARCHIV 2016*****A forest workers cuts down a spruce attacked by woodworm in Bialowieza Forest on May 31, 2016 near Bialowieza. Today, this peaceful haven is the scene of a bitter battle between environmentalists and officials over a spruce bark beetle infestation that rangers say is damaging healthy trees. / AFP / WOJTEK RADWANSKI (Photo credit should read WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images)

Польские экологи раскритиковали вырубку леса в Беловежской пуще 13.10.2021

Власти Польши называют вырубку защитной мерой из-за распространения жука-короеда. Экологи, однако, заявляют, что работы в заповеднике не имеют ничего общего с охраной природы.
TOPSHOT - General aerial view of illegal deforestation at the Natural National Park in La Macarena, Meta Department, Colombia, on September 3, 2020. - Soldiers carry out the sixth phase of the Artemisa Campaign to combat deforestation in the Amazonian departments of southeastern of the country. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Президента Бразилии Болсонару обвинили в преступлениях против человечности 12.10.2021

Австрийские экологи обвиняют президента Бразилии в вырубке лесов Амазонии, что негативно влияет на климат планеты. По их оценкам, это косвенно приведет к гибели 180 тыс человек.
Aktuell, 10.10.2021, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bundespraeisdent Frank-Walter Steinmeier besucht das Ahrtal und verschafft sich einen Ueberblick. HIer bei der Besichtigung der Ahrtorbruecke in Ahrweiler

Президент ФРГ посетил пострадавшие от наводнения районы 10.10.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в долину реки Ар с целью узнать, как проходят работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и побеседовать с людьми, пережившими экологическую катастрофу.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den Deutschen Umweltpreis an die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese (vorn l) und den Greifswalder Forscher Hans Joosten (vorn r). Im Hintergrund stehen Svenja Schulze (l-r, SPD), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, DBU-Generalsekretär Alexander Bonde, DBU-Kuratoriumsvoritzende Rita Schwarzleühr-Sutter und Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltministerin des Landes Hessen. Der Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gehört zu den höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas. +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкую экопремию вручили за исследования экосистем и болот 10.10.2021

Крупнейшей экологической премии в Европе удостоены глава Центра исследований биоразнообразия и климата Катрин Бёнинг-Гезе и профессор университета Грайфсвальда Ханс Йостен.
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