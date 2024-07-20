Быть или не быть АЭС в Казахстане?

В годы правления Нурсултана Назарбаева сообщения с "новыми подробностями", о чуть ли уже не начинающемся возведении АЭС появлялись в казахстанской прессе не меньше пяти раз. Назывались даже предположительные локации закладываемого фундамента под атомную электростанцию - на берегу озера Балхаш, на месте атомного опреснителя близ города Актау на Каспии и даже на территории бывшего семипалатинского ядерного полигона. И каждый раз в этой связи в казахстанском обществе начинались дискуссии о необходимости строительства АЭС для страны. Часть населения поддерживала идею развития атомной энергетики, другие граждане, вспоминая последствия испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне и аварию на Чернобыльской АЭС, выступали категорически против появления любых видов атомных реакторов на территории Казахстана. Впрочем, при Назарбаеве всегда очень скоро выяснялось, что никакого строительства не начиналось, а речь идет лишь о потенциальных проектах, которые в будущем позволят Казахстану сохранять свою энергетическую независимость.

Референдум ожидается осенью

С приходом к власти Касым-Жомарта Токаева разговоры о строительстве АЭС возобновились. В июне 2019 года сразу же после своего избрания президентом Казахстана Токаев говорил об отсутствии у руководства страны планов по возведению атомной электростанции, отмечая, что в случае необходимости по этому вопросу будет проведен референдум. В сентябре 2023 года он, заметив, что "развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим вопросом", дал поручение правительству страны не только начать всестороннее обсуждение вопроса о строительстве АЭС, но и вынести его на всенародный референдум. Вновь вернулся Токаев к теме развития атомной энергетики в Казахстане 27 июня 2024 года. Во время церемонии вручения наград работникам СМИ в честь дня казахстанской прессы президент сообщил, что референдум будет проведен уже в текущем году. "В стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", - подчеркнул Токаев, предложив средствам массовой информации активнее подключаться к обсуждению этой темы.

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев Фото: Anatolij Weisskopf/DW

Своим призывом он фактически сделал тему строительства АЭС в Казахстане одной из главных в СМИ. По данным журналистов, правительство рассматривает в перспективе возведение не одной, а трех атомных электростанций. "Атомная энергетика во всем мире представляется как наиболее перспективный вид покрытия энергетических нагрузок. В Казахстане есть несколько эффективных площадок, на которых возможно строительство. То есть, если мы говорим о станции большой малой мощности, то это площадка Балхаш, есть площадка Курчатов. Есть у нас площадка, на которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане", - заметил в кулуарах состоявшегося 16 июля правительственного заседания в беседе с журналистами министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев. При этом он подчеркнул, что развитие атомной энергетики в стране возможно лишь при условии, что этот вопрос будет поддержан населением на референдуме.

Противники АЭС говорят об опасности строительства

Как и в середине 90-х годов, казахстанское общество в вопросе о строительстве АЭС вновь разделилось на два противоборствующих лагеря. Экономист Айдар Алибаев в беседе с DW высказал мнение, что с экономической точки зрения строить такое строительство нецелесообразно. "В Казахстане достаточно мощностей для выработки электроэнергии. Но их за годы правления Назарбаева привели в запущенное состояние. Надо провести полноценную модернизацию наших ТЭС и ГЭС, а также устранить имеющиеся потери при передаче электроэнергии. Надо больше уделить и внимания современным возобновляемым источникам выработки энергии", - подчеркнул Алибаев. Он считает также, что в Казахстане нет и условий для строительства АЭС. По мнению собеседника DW, появление атомной электростанции на Балхаше является смертельной угрозой не только для экологии уникального озера, но и в случае аварии на ней для всей страны из-за особенности розы ветров в этом регионе. "Не нужны нам атомные электростанции еще и потому, что это политические проекты, которые будут лишать нашу страну независимости. Особенно, если эти станции будет строить Россия", - считает Алибаев.

Однозначно против строительства АЭС и Асет Наурызбаев, ранее занимавший пост руководителя государственной компании по управлению электрическими сетями KEGOC. В своем комментарии DW он отметил, что атомные станции можно отнести к явно устаревшим технологиям получения электроэнергии. "Строить АЭС в Казахстане - это делать шаг назад в экономическом развитии страны. Тем более что уже сейчас стоимость получения электроэнергии от возобновляемых источников в стране в пять-шесть раз ниже, чем от АЭС. Об этом мы можем судить по цифрам последнего проекта "Росатома" в Турции, где цена одного киловатт/часа составляет 12,35 цента, в Казахстане от ВИЭ - в пределах 2-3 центов. Сама же атомная технология - это порождение холодной войны и ядерного оружия", - считает Наурызбаев. Он уверен, что у страны есть возможность обеспечить независимость распределенной генерации электроэнергии от возобновляемых источников. К тому же, отметил в беседе с DW Асет Наурызбаев, с повестки дня будет снят вопрос захоронения ядерных отходов.

Сторонники АЭС: Строительство позволит ликвидировать дефицит энергии

Проработавший более 20 лет в энергетической сфере бизнесмен Чингиз Сериков, напротив, уверен - будущая энергетическая независимость Казахстана исключительно связано с развитием атомной энергетики. В качестве основных аргументов тому он приводит сразу несколько важных факторов - Казахстан является второй страной мира по количеству разведанных запасов урана, находится на первом месте по его добыче, имеет развитое производство тепловыделяющих элементов, которые экспортирует в различные страны. "Остается только построить АЭС, которая позволит решить проблему уже имеющегося дефицита электроэнергии. Мы вынуждены постоянно закупать у России до 20 процентов от всей потребляемой энергии в стране", - заметил в беседе с DW Сериков. По его словам, модернизировать построенные в период с 30-х по 50-е годы тепловые и гидроэлектростанции слишком затратное мероприятие, так как менять придется практически все - от оборудования до корпусов. "За 30 лет в Казахстане не было построено ни одной новой электростанции. Лишь возле Алматы появилась Мойнакская ГЭС мощностью в 300 МВт, что является каплей в море для города, где проживает около трех миллионов человек" - подчеркнул энергетик.

Не верит Чингиз Сериков и в возможности ВИЭ, говоря, что в своей практике уже столкнулся с их проблемами: "Солнечные панели мутнеют уже через три года после начала их эксплуатации, что заметно снижает мощность станции. Сложным является и замена огромных лопастей ветряков, которые из-за характерного для нашего региона значительного перепада температур подвержены серьезной деформации. Есть проблемы и с их утилизацией, поскольку элементы ВИЭ часто делают из имеющих значительный срок распада полимеров", - поделился с DW своими наблюдениями Сериков. Он считает, что полностью покрывать утренние и вечерние максимумы потребления электроэнергии смогут только АЭС построенные Китаем или Россией, так как предлагаемые ими реакторы относятся к поколению "четыре плюс", которые "намного современнее, чем реакторы других стран".

В 2023 году министерство энергетики Казахстана распространило информацию, что среди наиболее вероятных претендентов на строительство АЭС на территории страны значатся четыре компании. Речь идет о китайской корпорации CNNC, южно-корейской KHNP, французской EDF и российском "Росатоме".