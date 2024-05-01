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Баку, Ташкент и Астана объединят свои энергосистемы

Роман Сулима
1 мая 2024 г.

Власти трех стран бывшего СССР подписали меморандум о сотрудничестве в сферах экономики и энергетики. Кабель проложат по дну Каспийского моря.

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Вид на Каспийское море из центра Баку
Вид на Каспийское море из центра БакуФото: Murad Orujov/Sputnik/dpa/picture alliance

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран. Документ подписан в среду, 1 мая, по итогам встречи в Ташкенте министров экономики и энергетики трех стран, сообщил в соцсети Х министр экономики Азербайджана Микаил Чингиз оглы Джаббаров.

По мнению Джаббарова, реализация этого документа позволит трем сторонам взаимодействовать в сфере производства "зеленой" энергии и организации ее экспорта через Азербайджан в Европу, а также обеспечить интеграцию энергосистем и эффективное использование возобновляемых источников энергии.

Соединение планируют через кабель по дну Каспия

По данным пресс-службы Минэнерго Казахстана, согласно подписанному документу, участники изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. Сам проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия был сформирован ранее, отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - указал Саткалиев.

По данным главы Минэнерго Казахстана, на сегодня уже обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта, говорится в сообщении.

 

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