Власти Казахстана допускают строительство АЭС в республике

Власти Казахстана допускают строительство атомной электростанции в этой стране. "Считаю, что пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября.

Ранее глава государства поручил экспертам детально изучить возможность создания атомной энергетики в Казахстане. "Важно в должной мере учесть насущные потребности государства, включая граждан и бизнеса", - отметил Токаев.

Президент РФ Владимир Путин весной 2019 года предлагал соседнему государству возвести в республике АЭС по российским технологиям. Казахстан тогда указал, что пока не намерен строить такую электростанцию.

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