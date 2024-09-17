Наводнение в Польше: Вроцлав готовится ко встрече со стихией

Острие лопаты царапают камешки. Скоро их на лопате уже больше, чем песка. Но сейчас каждая песчинка - на вес золота. Касия Пискорек грузит тяжелый мешок на тачку и оборотной стороной ладони стирает с лица мелкие капли пота. Девушка рада, что может набрать хоть немного песка, чтобы защитить от грядущего наводнения свой дом в польском городе Вроцлав.

Дом Касии Пискорек расположен в спокойном, зеленом квартале, недалеко от берега Одера. И именно здесь высока опасность наводнения: ведь рукава реки, словно взявшие этот район города в кольцо, теперь могут слиться воедино, превратившись в большое озеро. Местные жители очень обеспокоены этой угрозой и пытаются, как могут, защитить свои дома от стихии. В этом им помогают волонтеры.

Волонтеры наполняют мешки песком во Вроцлаве Фото: Marta Thor/DW

Мэрия оплатила доставку 26 тонн песка к бывшему трамвайному депо, которое сейчас является культурным центром. Как поясняет координатор волонтерского объединения Tratwa Адела Якилашек, этот песок - лишь одна из мер помощи местным жителям.

Вода в Одере продолжает прибывать

"Люди со всей Польши обращаются к нам, предлагая свою помощь", - рассказывает Якилашек. Поэтому нужды в волонтерах нет. Только за один день, 16 сентября, в организацию Tratwa обратились более 200 человек.

Один из них - 25-летний индиец Пранав Келкар. Три года назад он приехал в Польшу, чтобы учиться в университете. Сейчас Пранав работает в IT-компании и добровольно помогает людям, над которыми нависла угроза наводнения. "Вид затопленных городов в Нижней Силезии был ужасен", - делится он. Келкар признается, что ему немного страшно в связи с тем, что песка может не хватить.

Индиец Пранав Келкар помогает наполнять мешки песком Фото: Marta Thor/DW

Настроения во Вроцлаве, куда, по прогнозам, стихия доберется к 20 сентября, - смесь паники, надежды, всеобщей взволнованности и желания увидеть приближение стихии собственными глазами. Прохожие тянутся к многочисленным мостам и плотинам на берег Одера, чтобы посмотреть, насколько поднялась вода. А ее уровень неумолимо растет. Через Вроцлав протекает Одер и его притоки - Олава, Видава, Слеза. В случае наводнения велика вероятность того, что многие районы города будут затоплены.

В течение дня встревоженные жители города приходят к берегу Одера. Некоторые - даже по нескольку раз в день, как Йоханна Кальчевская. "Я приходила утром, тогда воды было немного меньше, - делится она. - Но самое главное: течение было не таким сильным". В ее голосе чувствуется тревога. Она не хочет еще раз пережить катастрофу, подобную той, что произошла здесь в 1997 году.

Сильные дожди, которые прошли над Чехией, Польшей, Словакией, Румынией, Австрией и Венгрией, оставили после себя разрушительный след. В результате наводнения, вызванного этими ливнями, уже пострадали города на юго-западе Польши: Клодзко, Лёндек-Здруй, Глухолазы и другие. Там разрушены мосты, вода затопила исторические центры, многие жители за ночь лишились крова. Есть пропавшие без вести и погибшие.

Воспоминания о крупнейшем наводнении столетия

15 сентября, около 2 часов ночи, первая волна наводнения достигла города Клодзко, расположенного на берегу реки Глацкая Ниса. Только сейчас, когда вода спала, стало видно истинный масштаб причиненных стихией разрушений. И именно эти картины - причина страха, охватившего 700 000 жителей Вроцлава. Ведь в их памяти еще свежи воспоминания и о "наводнении столетия", случившемся в 1997 году, и о наводнении 2010 года.

Снятие лесов с ремонтирующегося моста у университета Вроцлава Фото: Marta Thor/DW

По прогнозам метеорологов, сильные проливные дожди должны начаться во Вроцлаве вечером, 18 сентября. Поэтому вечером, 15 сентября, мэр Вроцлава Яцек Сутрик объявил, что в городе вводится режим ЧС, учитывая возможный наихудший сценарий. "Лучше быть готовым к худшему развитию событий, чем оказаться менее подготовленным", - заявил он на пресс-конференции. В то же время Сутрик указал на то, что в Сети появилась и ложная информация о том, что якобы дамбы не выдержали, что водопроводная вода в городе отравлена или что тысячи людей насильно эвакуируют и свозят на стадион.

Ночью 15 сентября городские власти начали укреплять наиболее уязвимые точки на берегу реки, свозя туда мешки с песком. С мостов, которые были на ремонте, сняли леса. 16 сентября был открыт первый официальный пункт снабжения песком жителей для защиты частных жилищ. Уже перед его открытием в полдень случился транспортный коллапс. "Мы обеспечили объездной путь, людям нужно было просто ждать своей очереди. Но у них началась настоящая паника", - рассказывает одна из сотрудниц пункта выдачи мешков с песком.

Жителй пугает нехватка песка

Люди, карабкающиеся на гору из мешков с песком, напоминают муравьев. Они тащат мешки к своим автомобилям. Среди прочих - две монахини, которые хотят защитить от наводнения свою обитель. Другая женщина в толпе - руководительница детсада Аниа Козок. "Надеюсь, что мы усвоили урок 1997 года и хорошо подготовились", - говорит она.

Горожане запасаются песком, чтобы защитить свои дома от стихии Фото: Marta Thor/DW

15-летний Антони Выснул взял в школе освобождение от уроков, чтобы присоединиться к волонтерам. Без устали он грузит лопатой песок в мешки, в тележки из супермаркетов и со строительных рынков, а также в багажники автомобилей. "Песка слишком мало, - констатирует подросток. - Нужно намного больше".

Люди следят за прибывающей водой

Пока обещанных ливней нет, но люди продолжают грузить песок. Из-за режима наводнения летние бары и кафе на берегу Одера досрочно завершили сезон. Эти бары в летние месяцы специально засыпают песок на свою территорию, чтобы привлечь посетителей статусом "пляжных" заведений. Сегодня они предлагают в соцсетях жителям Вроцлава забрать этот песок для защиты своих жилищ.

Двое мужчин приехали на авто с прицепом к одному из бывших "пляжных" баров и грузят там песок в мешки. "Помощников слишком мало, - сетуют они. - Каждый заботится только о себе. Мы же хотим защитить от наводнения нашу школу".

Постепенно на город спускается ночь. Но многие жители Вроцлава не могут уснуть. Даже после наступления сумерек некоторые из них снова идут к берегу, чтобы своими глазами увидеть, насколько поднялась вода.

Ночью в городе Метков, расположенном к юго-западу от Вроцлава, спускают воду из накопительного резервуара в реку Быстрица. Из-за этого спустя несколько часов оказывается затопленным район Маршовице на северо-западе Вроцлава. С ночи тут работают военные, возводя защитные заграждения из мешков с песком. Тревога жителей растет. При этом о пике наводнения говорить еще совсем рано.