В Нигерии наводнение помогло сбежать сотням заключенных

Заключенные совершили побег после обрушения из-за мощного потока воды одной из стен здания тюрьмы. Среди сбежавших арестантов - члены исламистской группировки "Боко Харам".

Из тюрьмы в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии сбежал 281 заключенный. В побеге арестантам помогло масштабное наводнение, вызванное прорывом дамбы из-за проливных дождей, сообщило руководство учреждения в воскресенье, 15 сентября.

По словам пресс-секретаря тюрьмы Умара Абубакара, заключенным, среди которых находились и члены исламистской группировки "Боко Харам", удалось сбежать после обрушения одной из стен тюрьмы из-за мощного потока воды. Некоторых беглецов, по словам Абубакара, уже удалось поймать. Личности остальных сбежавших преданы огласке, их поиски продолжаются.

Наводнения в Африке

Сильные наводнения в Западной и Центральной Африке вызвали разрушение десятков тысяч зданий. По последним данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями NEMA, продолжающиеся уже несколько недель наводнения в Нигерии привели к эвакуации 386 000 человек и гибели 229 нигерийцев.