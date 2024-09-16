  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоНигерия

В Нигерии наводнение помогло сбежать сотням заключенных

Ася Миллер
16 сентября 2024 г.

Заключенные совершили побег после обрушения из-за мощного потока воды одной из стен здания тюрьмы. Среди сбежавших арестантов - члены исламистской группировки "Боко Харам".

https://p.dw.com/p/4keKT
Последствия наводнения в городе Майдугури
Последствия наводнения в городе МайдугуриФото: AUDU MARTE/AFP

Из тюрьмы в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии сбежал 281 заключенный. В побеге арестантам помогло масштабное наводнение, вызванное прорывом дамбы из-за проливных дождей, сообщило руководство учреждения в воскресенье, 15 сентября.

По словам пресс-секретаря тюрьмы Умара Абубакара, заключенным, среди которых находились и члены исламистской группировки "Боко Харам", удалось сбежать после обрушения одной из стен тюрьмы из-за мощного потока воды. Некоторых беглецов, по словам Абубакара, уже удалось поймать. Личности остальных сбежавших преданы огласке, их поиски продолжаются.

Наводнения в Африке

Сильные наводнения в Западной и Центральной Африке вызвали разрушение десятков тысяч зданий. По последним данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями NEMA, продолжающиеся уже несколько недель наводнения в Нигерии привели к эвакуации 386 000 человек и гибели 229 нигерийцев.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Выход на набережную в Регенсбурге запрещен из-за наводнения

Наводнение века на юге Германии

Наводнение века на юге Германии

В Баварии и Баден-Вюртемберге - масштабное наводнение. К сожалению, есть человеческие жертвы. Автомобильное и железнодорожное движение с югом ФРГ частично парализовано. Как выглядит зона бедствия - в фотогалерее DW.
Катастрофы3 июня 2024 г.11 фото
external

Как в Баварии справляются с последствиями наводнения

Как в Баварии справляются с последствиями наводнения

Наводнение на юге Германии поставило под угрозу существования десятки небольших семейных бизнесов
Катастрофы22 июня 2024 г.03:06 мин.
Город Гвоза на северо-востоке Нигерии

Теракты смертниц в Нигерии: погибли не менее 18 человек

Теракты смертниц в Нигерии: погибли не менее 18 человек

В штате Борно на северо-востоке Нигерии женщины-смертницы подорвали себя на свадьбе, похоронах и в больнице. Ответственность за теракты не взяла на себя ни одна группировка.
Преступность30 июня 2024 г.
Показать еще