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Минимум шесть человек погибли от наводнений в Европе

Алексей Волошинов
15 сентября 2024 г.

Наводнения унесли жизни как минимум шести человек в нескольких странах Европы. Еще четверо пропали без вести.

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Результат наводнения, вызванного циклоном "Борис", в федеральной земле Верхняя Австрия
Результат наводнения, вызванного циклоном "Борис", в федеральной земле Верхняя АвстрияФото: Daniel Scharinger/IMAGO

Как минимум шесть человек, в том числе один пожарный, погибли в европейских странах в результате наводнений, вызванных циклоном "Борис", сообщает в воскресенье, 15 сентября, агентство dpa. Еще четверо пропали без вести.

От циклона пострадали множество населенных пунктов в Польше, Чехии, Румынии и Молдове. Большой ущерб понесла, в том числе, федеральная земля Нижняя Австрия, окружающая Вену. Там во время откачки воды погиб один пожарный, рассказала губернатор провинции Йоханна Микль-Лайтнер. Для оказания помощи жителям региона пришлось задействовать армию.

Накануне четыре человека погибли от наводнений в Румынии

Четыре человека погибли в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Молдовой, в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений, сообщило 14 сентября румынское информационное агентство Mediafax. По его информации, среди погибших в основном были пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 86 и 96 лет. В пострадавших селах вода могла подниматься до 1,7 метра, а местные жители были вынуждены забираться на крыши домов, чтобы их не унесло течение.

Наводнение вызвано циклоном "Борис"

Наводнения сразу в нескольких странах Европы вызваны циклоном "Борис", который продвигается с севера Италии. Сообщается, что он может задеть Румынию, Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову.

В некоторых частях Альп в Баварии ожидается выпадение от 60 до 100 мм осадков, а Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует первые сильные снегопады в этом году: в регионах на высоте более 1500 метров ожидается выпадение до 50 сантиметров снега.

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