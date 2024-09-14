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Четыре человека погибли в результате наводнения в Румынии

Алексей Волошинов
14 сентября 2024 г.

В граничащем с Молдовой регионе Галац в Румынии из-за дождей и наводнений погибли четыре человека. Этот же циклон может затронуть другие страны Европы, в том числе Германию.

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Возведение специальных заграждений на случай наводнения в Праге
Возведение специальных заграждений на случай наводнения в ПрагеФото: IMAGO/CTK Photo

Четыре человека погибли в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Молдовой, в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает румынское информационное агентство Mediafax.

По его информации, среди погибших в основном были пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 86 и 96 лет. В пострадавших селах вода могла подниматься до 1,7 метра, а местные жители были вынуждены забираться на крыши домов, чтобы их не унесло течение. Агентство со ссылкой на спасателей пишет, что многие пожилые люди, которые ограничены в своих передвижениях, могут до сих пор оставаться в домах в зоне затопления.

Наводнение вызвано циклоном "Борис", он может угрожать другим странам Европы

Наводнения в этом и других регионах Румынии, как сообщается, были вызваны циклоном "Борис", надвигающимся с севера Италии. Он также может задеть сразу несколько стран Европы: Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову.

Так, в Чешской Республике синоптики предупредили о ливнях и ветре, достигающем скорости до 100 километров в час в восточной части региона Моравия. Расположенные там города  активно устанавливают противопаводковые заграждения и готовят мешки с песком для борьбы с приближающейся стихией.

Власти Австрии и Словакии, граничащих с Чехией, отменили мероприятия, запланированные на выходные дни, и готовятся направить военнослужащих для поддержки экстренных служб.

В некоторых частях Альп в Баварии ожидается выпадение от 60 до 100 мм осадков, а Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует первые сильные снегопады в этом году: в регионах на высоте более 1500 метров ожидается выпадение до 50 сантиметров снега.

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