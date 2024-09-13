Страны Европы экстренно готовятся к непогоде

Ливни в Чехии в ближайшие выходные приведут к цепной реакции в соседних Польше, Германии, Австрии и Словакии, предупредили метеорологи. В баварских Альпах ожидается первый в этом году сильный снег.

Значительная часть государств Центральной Европы экстренно готовится к наводнениям, возможным в ближайшие выходные дни. По данным местных метеостанций, обнародованным в пятницу, 13 сентября, ливневые дожди в Чехии повлекут за собой отрицательные стихийные последствия в соседних Польше, Германии, Австрии и Словакии. В частности, в течение ближайших 72 часов в высокогорье на польско-чешской границе ожидается выпадение до 400 мм осадков.

Польские власти уже объявили высшую степень предупреждения о непогоде в южных регионах страны - Нижней Силезии, Силезии и Опольском воеводстве, а мэр города Вроцлав созвал по этому поводу кризисный комитет. В 1997 году река Одер вышла из берегов, затопив треть территории Вроцлава. "Существует реальная угроза локальных наводнений с пятницы по воскресенье", - сообщила метеорологическая служба Польши.

В Чехии ждут сильнейшего дождя за последние 20 лет

В Чешской Республике синоптики предупредили о ливнях и ветре, достигающем скорости до 100 километров в час в восточной части региона Моравия. Расположенные там города активно устанавливают противопаводковые заграждения и готовят мешки с песком для борьбы с приближающейся стихией.

Министр окружающей среды Чехии Петр Хладик сравнил ситуацию с той, которую население страны пережило в 1997 и 2002 годах, когда наводнения привели к гибели десятков людей и ущербу на несколько миллиардов евро. Как и в 2002 году, непогода в Чехии может сказаться приграничные районы Германии, в частности, на город Дрезден, власти которого все еще пытаются устранить последствия обрушения моста через реку Эльба.

Чешские власти уже предупредили, что не смогут ограничить или снизить уровень воды в Эльбе, которая протекает из Чехии в федеральную землю Саксония.

Германия, Австрия и Словакия готовятся к наводнению

Власти Австрии и Словакии, граничащих с Чешской Республикой, отменили мероприятия, запланированные на выходные дни, и готовятся направить военнослужащих для поддержки экстренных служб.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял двумя днями ранее, что в состоянии готовности находятся до 1000 военных, поскольку гостелекомпания ORF прогнозирует подъем уровня реки Дунай из-за осадков до пятилетнего или даже десятилетнего максимума. Власти Словакии в свою очередь заявили, что мобильные плотины длиной от пяти до шести километров готовы к развертыванию, в состояние готовности приведены также словацкая армия и добровольные пожарные отряды.

Тем временем в некоторых частях Альп в Баварии ожидается выпадение от 60 до 100 мм осадков, а Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует первые сильные снегопады в этом году: в регионах на высоте более 1500 метров ожидается выпадение до 50 сантиметров снега.