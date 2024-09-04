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В Германии назвали финалистов конкурса "Птица года"

Лена Шмиц
4 сентября 2024 г.

У проекта "Птица года" природоохранная цель. Проголосовать за вид пернатых, который особенно нуждается в защите, может любой житель Германии.

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Горихвостка-чернушка, серый журавль, черный дятел, ушастая сова и черный аист
Горихвостка-чернушка, серый журавль, черный дятел, ушастая сова и черный аист - финалисты конкурса "Птица года- 2025"Фото: NABU

В Германии вновь проходят выборы, связанные с защитой пернатых. Ежегодно немецкий Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) совместно с Земельный союзом охраны птиц Баварии (LBV) определяют, на какой вид птиц в будущем году требуется обратить повышенное внимание, чтобы спасать их в первую очередь.

В число финалистов проекта "Птица года" на сей раз попали горихвостка-чернушка, серый журавль, черный дятел, черный аист и ушастая сова. Все пять видов объединяет одно: каждый из них представляет важную природоохранную тему и среду обитания, находящуюся под угрозой исчезновения. Возможность повлиять на итоги выборов есть у всех жителей страны, имеющих доступ в интернет. Всенародное голосование проходит онлайн на сайте Vogeldesjahres.de и продлится до 10 октября.

Этот экологический проект, направленный для сохранение разнообразия птиц в Германии, существует уже более полувека. И если раньше экологи и орнитологи сами называли вид птицы, нуждающийся в особой защите, то в последнее время к последнему раунду птичьих выборов допускают всех. По данным NABU, в прошлом онлайн-голосовании приняли участие 120 тысяч жителей ФРГ. Птицей 2024 года стала пигалица, или чибис. Ознакомиться с предыдущими победителями этого важного для экологии конкурса можно в фотогалерее DW ниже.

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