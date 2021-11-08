Применение идеологически либо религиозно обусловленного насилия с целью воздействовать на власть либо общество путем устрашения.
Одна из разновидностей тактики политической борьбы, связанная с применением идеологически или религиозно мотивированного насилия с целью устрашения. Для нагнетания страха террористы могут захватывать заложников, угонять самолеты, взрывать и поджигать штаб-квартиры политических партий, вокзалы и т.д. Террористические действия всегда носят публичный характер и преследуют цель воздействовать на власть либо общество.
Следствие не успело закончить расследование дела видеоблогера Хованского в срок, поэтому суд продлил содержание его в СИЗО на 2 месяца. Сам подозреваемый в оправдании терроризма просил отправить его под домашний арест.
За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.