Применение идеологически либо религиозно обусловленного насилия с целью воздействовать на власть либо общество путем устрашения.

Одна из разновидностей тактики политической борьбы, связанная с применением идеологически или религиозно мотивированного насилия с целью устрашения. Для нагнетания страха террористы могут захватывать заложников, угонять самолеты, взрывать и поджигать штаб-квартиры политических партий, вокзалы и т.д. Террористические действия всегда носят публичный характер и преследуют цель воздействовать на власть либо общество.