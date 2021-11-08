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Терроризм

Применение идеологически либо религиозно обусловленного насилия с целью воздействовать на власть либо общество путем устрашения.

Одна из разновидностей тактики политической борьбы, связанная с применением идеологически или религиозно мотивированного насилия с целью устрашения. Для нагнетания страха террористы могут захватывать заложников, угонять самолеты, взрывать и поджигать штаб-квартиры политических партий, вокзалы и т.д. Террористические действия всегда носят публичный характер и преследуют цель воздействовать на власть либо общество.

19.03.2018*****HANDOUT - Undatiert, Ort unbekannt: Enver Altayli. Der 73-jährige Enver Altayli sitzet nach Angabe der Familie seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft. (zu dpa «73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert» vom 19.03.2018) Foto: Familie/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Гражданин ФРГ и Турции приговорен судом в Анкаре к 23 годам 08.11.2021

77-летний Энвер Алтайлы, обладающий двойным гражданством, признан виновным в шпионаже и в членстве в террористической организации и осужден более чем на 23 года. Его защита намерена подать апелляцию.
ARCHIV - Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg, aufgenommen am 24.08.2016. Wegen unverhältnismäßig langer Untersuchungshaft hat das Hanseatische Oberlandesgericht einen mutmaßlichen Totschläger vorerst freigelassen. Der Haftbefehl gegen den 51-Jährigen sei am Freitag vergangener Woche aufgehoben worden, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag in Hamburg mit und bestätigte damit Medienberichte. (zu dpa «Mutmaßlicher Totschläger wegen zu langer U-Haft frei - Kritik der FDP» vom 12.10.2017) Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Гамбурге начался процесс по делу об участии в ИГ гражданки Германии 04.11.2021

В Гамбурге начался процесс по делу об участии гражданки Германии в террористической организации "Исламское государство".

ST PETERSBURG, RUSSIA  JUNE 10, 2021: Social media influencer Yuri Khovansky, charged with public justification of terrorism, is seen during a remand hearing at St Petersburg's Dzerzhinsky District Court. Khovansky performed a song about the 2002 Nord-Ost siege in a live stream, which appeared on the Internet about a year ago. According to the Russian Investigative Committee, Khovansky accessed the Internet and performed a song containing elements of public incitement to terrorist activity, public justification of terrorism and its propaganda. Valentin Yegorshin/TASS

Суд вновь продлил арест блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 03.11.2021

Следствие не успело закончить расследование дела видеоблогера Хованского в срок, поэтому суд продлил содержание его в СИЗО на 2 месяца. Сам подозреваемый в оправдании терроризма просил отправить его под домашний арест.
+++++++++++++ Archiv +++++++++++++ Killer, Moerder, Krimineller, Mantel, Mafiakiller, Auftragskiller, Auftragsmoerder, Rache, Rachegelueste, rachsuechtig, Rachsucht, Schattenmann | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Rudolf

Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов 03.11.2021

Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
Swetlana Tichanowskaja, belarussische Oppositionsführerin, nimmt nach ihren Gesprächen mit dem estnischen Premierminister Ratas an einer Pressekonferenz teil. Tichanowskaja lebt derzeit im EU-Land Litauen und ist in ihrer Heimat Belarus zur Fahndung ausgeschrieben. +++ dpa-Bildfunk +++

Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую 03.11.2021

Международная организация уголовной полиции в лице главы национального центрального бюро Интерпола в РБ Медведева объявила о невозможности использования своих каналов для розыска экс-кандидата в президенты Беларуси.
1274608 Russia, Moscow. 10/29/2012 The action Return of the Names is held annually near the Solovetsky Stone in Lubyanskaya Square on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions at which all persons willing can read lists with the names of victims of the Great Purge of 1937-1938. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

В России проходит онлайн-акция "Возвращение имен" 29.10.2021

Из-за пандемии правозащитное общество "Мемориал" уже второй год проводит акцию памяти жертв политических репрессий в онлайн-формате.

Belarus, 10.2011, Kurapaty am Rande von Minsk. 1988 entstandene Gedenkstaette fuer die Opfer des Stalinismus mit Hunderten von Kreuzen. Der Geheimdienst NKWD erschoss und verscharrte in diesem Waeldchen zwischen 1937 und 1941 Zehntausende von Weissrussen. Praesident Lukaschenko missachtet den Ort: Eine Schnellstrasse wurde durch den Wald gezogen, Kreuze zerstoert.

Расстрелянное поколение: как в Беларуси реабилитировали жертв сталинского террора 29.10.2021

29 октября в Беларуси вспоминают жертв сталинского террора. Для всех ли восстановлена историческая справедливость?
ARCHIV - 17.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Blick auf den Eingang zum Oberlandesgericht. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf beginnt am Montag ein Terrorprozess gegen einen Mann aus Sri Lanka. Dem 37-Jährigen wird nach Angaben des Gerichts unter anderem die Begehung von Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er soll als Mitglied der terroristischen Vereinigung «Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)» auch an einer Hinrichtung von Soldaten der sri-lankischen Regierungsarmee mitgewirkt haben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ эвакуировали несколько судов из-за угрозы взрывов 29.10.2021

В Дюссельдорфе была проведена эвакуация Высшего суда земли Северная Рейн - Вестфалия. В Вуппертале под угрозой взрыва эвакуировали Центр правосудия.

Учения России и ее союзников у афганской границы (27.10.2021) 27.10.2021

Военные учения под руководством российских войск на афганской границе. Борьба с террористической угрозой или укрепление влияния в регионе?
Geldwäsche | Verwendung weltweit

Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег 22.10.2021

Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ частично удовлетворил иск осужденных за терроризм к России 19.10.2021

Суд постановил, что в отношении обвиняемых по делу о крушении "Невского экспресса" были нарушены требования о публичном разбирательстве и равенстве возможностей сторон процесса.

Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof (BGH) ist am Eingang des BGH zu sehen. Der Bundesgerichtshof überprüft das erste Strafurteil zu den umstrittenen «Cum-Ex»-Deals. Das Landgericht Bonn hatte am 18. März 2020 zwei britische Aktienhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt, einer soll dazu rund 14 Millionen Euro zurückzahlen - Alle Beteiligten haben Revision eingelegt.

Немецкий суд вынес окончательное решение по делу о массовом убийстве в Сирии 19.10.2021

В Карлсруэ завершено рассмотрение апелляции боевика из радикальной исламистской группировки "Джебхат ан-Нусра". Согласно вынесенному решению, пожизненный приговор в отношении подсудимого является окончательным.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре 16.10.2021

Группмровка "Исламское государство" обнародовала заявление, в котором объявила о том, что взрывы в шиитском храме, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек и 70 получили ранения, - дело рук ее боевиков.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ООН: при взрыве мечети на юге Афганистана погибли минимум 30 человек 15.10.2021

Теракт, совершенный во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар, устроен террористом-смертником.
6543426 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

Угольное дело Медведчука: "терроризм" или "все легально"? 15.10.2021

В Украине старые схемы покупки угля стали поводом для обвинений оппозиционера Медведчука в госизмене и пособничестве терроризму. Депутат утверждает, что все было легально. DW изучила детали дела.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

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