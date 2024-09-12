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Тейлор Свифт и Post Malone получили награду MTV VMA

Александра Иванова
12 сентября 2024 г.

В речи с выражением благодарности Тейлор Свифт вспомнила о жертвах теракта в Нью-Йорке, случившегося 11 сентября 2001 года.

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Певица Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards 2024
Певица Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards 2024Фото: Noam Galai/Getty Images for MTV

Американская поп-певица Тейлор Свифт и рэпер Post Malone, записавшие песню Fortnight, получили награду MTV VMA за лучшую совместную работу. Церемония награждения проходила в штате Нью-Йорк в ночь на четверг, 12 сентября.

В своем обращении с выражением благодарности Тейлор Свифт почтила память жертв теракта, случившегося в Нью-Йорке 23 года назад, - 11 сентября 2001 года.

Тейлор Свифт стала также обладательницей приза за лучшую песню лета с композицией Fortnight.

В то же  время лучшей песней года была признана композиция Espresso американской певицы Сабрины Карпентер.

Южноафриканская певица Тайла стала номером один в категории "Лучший афробит".

Между тем Кэти Перри получила награду Video Vanguard Award за достижения на всем ее творческом пути. На церемонии она исполнила попурри из восьми песен, охватывающих разные этапы ее музыкальной карьеры: Roar, E.T., California Gurls, Teenage Dream, I Kissed a Girl, Firework и Lifetimes.

В прошлые годы обладателями награды Video Vanguard Award становились такие артисты, как Шакира, Beyoncé, Minaj, Мадонна, Джанет Джексон, Дженнифер Лопез, Рианна и Missy Elliott.

Музыкальный телеканал MTV проводит вручение наград с 1984 года.

 

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