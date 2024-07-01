Эффективна ли стратегия Кремля по управлению Дагестаном?

С 2017 года в управление Дагестаном направляют уроженцев иных республик. DW попыталась разобраться, как в этом регионе относятся к "чужакам" и связано ли это с ростом экстремизма.

Жертвами терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня 2024 года стал 21 человек, в том числе православный священник, 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Застрелены пятеро нападавших. Среди продозреваемых в терроризме оказались обеспеченные жители Дагестана, у некоторых обнаружились родственники в местной власти. Незадолго до этих атак в Совете по правам человека РФ заявили о росте "ваххабитской идеологии" в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов, назначенный на этот пост Кремлем в 2020 году, заверил, что "регион здоров", но распорядился провести массовую ревизию личных дел местных госслужащих и выступил против ношения женщинами никабов. DW спросила экспертов о том, как в республике назначали управленцев из других регионов, и может ли это влиять на радикальные настроения в обществе?

Настроения в Дагестане незадолго до терактов

В конце мая этого года в Дагестане должен был состояться конкурс красоты "Миссис Россия - BRICS". Площадкой для мероприятия выбрали туристический город Дербент, куда должны были приехать 40 участниц из разных регионов. Анонс события широко распространился в соцсетях Дагестана, однако значительная часть отзывов была оскорбительной. Одним из организаторов хейта в сторону женщин был администратор Telegram-канала "Утро Дагестан" Абакар Абакаров. В 2023 году он призывал к беспорядкам во время антисемитских погромов в аэропорту в Махачкале. Тогда Telegram заблокировал этот паблик, а российские власти объявили Абакарова в розыск. У него остались другие соцсети, через которые он в этом году требовал отменить конкурс красоты, называя его "индустрией проституции". Блогер призывал местных жителей блокировать федеральную автотрассу в регионе, а также установить личность дагестанских предпринимателей, которые могли оказаться соорганизаторами мероприятия.

Антисемитские погромы в аэропорту Махачкалы (октябрь 2023 года) Фото: AP/picture alliance

Угрозы в адрес женщин оказались настолько серьезными, что конкурс, в итоге, перенесли в Москву. Одна из участниц, Мария Котенова, рассказала в соцсетях, что костюмы к тому моменту уже успели доставить в Дербент. Женщины тщетно пытались убедить местных жителей, что все они замужние, а наряды будут закрытыми. "Всевозможные органы предупредили нас о возможных митингах и терактах", - пояснила она отказ от поездки в Дербент.

Кого Кремль отправляет управлять Дагестаном

Новость быстро приобрела федеральный характер, на нее отреагировал член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. В своем Telegram-канале он назвал Дагестан "оплотом радикализма": по его словам, в этом регионе почти 15 лет распространяется "ваххабитская идеология" под лозунгом "возвращения к истинным традициям". После теракта в Дербенте и Махачкале он заявил о "заигрывании власти с радикалами". В той же соцсети ему ответил нынешний глава Дагестана Сергей Меликов - между ними завязалась полемика о "лицемерной любви" к республике, хотя сам Меликов не жил в регионе до назначения туда.

Сергей Меликов Фото: Valery Sharifulin/TASS/IMAGO

Кремль начал отправлять уроженцев инцых республик для руководства Дагестаном с 2017 года - до этого регионом управляли только местные. Москве это мешало выстраивать собственную вертикаль власти, так как приходилось выстраивать отношения с местными элитами. Этот этап политолог Владимир Гельман охарактеризовал как "субнациональный авторитаризм" - подобная модель монополизации власти со стороны местных элит была в южных областях Италии, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и США конца XIX - начала XX века. Если в США удалось подорвать локальные системы "снизу" через демократические реформы, то российские власти, считает Гельман, выбрали путь "кооптации "сверху" в систему общенационального авторитарного правления". В результате решение важнейших экономических задач зависит от эффективности неформального лоббирования в федеральном центре, указывает политолог.

Коррупция - одна из проблем Дагестана

Первым "варягом" в Дагестане стал бывший силовик и экс-руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. Федеральная власть объясняла это зашкаливающим уровнем коррупции, объясняет российский исламовед и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. За время правления Васильева в тюрьму отправились несколько ключевых чиновников в республике: глава администрации Махачкалы Саид Амиров получил пожизненный срок за организацию заказного убийства, а позже за растрату госсредств к шести с половиной годам тюрьмы приговорили главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. В прошлом под арест отправили двух высокопоставленных сотрудников МВД Дагестана из отдела по борьбе с коррупцией. В ходе следствия выяснилось, что они сами были коррупционерами - вымогали деньги, угрожая возбудить против своих жертв уголовные дела.

Контртеррористическая операция в Дербенте после атаки террористов Фото: Gyanzhevi Gadzhibalayev/TASS/dpa/picture alliance

В отличие от Васильева, Меликов не совсем "чужой" для региона, его отец по национальности был лезгин - этот кавказский народ четвертый по численности в республике. Впрочем, отмечает Ярлыкапов, статус "свой" можно считать условным, так как в Дагестане проживает больше 14 народностей: "И у каждого народа есть какие-то свои, в том числе и политические, претензии. В этих условиях сложно считаться полностью своим".

Практически законсервированным можно считать этнический фактор, который затрудняет социальные лифты, говорит эксперт: "Грубо говоря, аварцы не могут вырасти в той экономической нише, которая занята кумыками". Этот "стеклянный потолок", экономическое неблагополучие населения сопровождает рост экстремизма среди дагестанской молодежи, которая ищет социальной справедливости, говорит Ярлыкапов: "Эти настроения ИГИЛовские вербовщики и ухватили".

Есть ли связь между антисемитскими погромами в Махачкале и терактами?

Ответственность за недавний теракт на себя никто не взял, напоминает Ярлыкапов: "Хотя в таких ситуациях ИГИЛ в первых рядах старается заявить о себе". Исламовед убежден, что организовали теракт наследники террористического подполья 1990-х в Северном Кавказе. При этом антисемитские погромы в махачкалинском аэропорту в 2023 году, говорит Ярлыкапов, "стоят в другом ряду", так как в них практически не участвовали радикальные исламисты. При этом события, признает он, имеют общие корни из-за системных проблем в регионе, в том числе социального и экономического неблагополучия. Эксперт не исключил, что Кремль решит заменить нынешнего "варяга" на другого управленца.

Северный Кавказ - один из самых опасных регионов РФ, в котором есть достаточно факторов для распространения экстремистских идей в молодежной среде, высказал аналогичную точку зрения в общении с DW военный эксперт Сергей Ауслендер. Он отмечает, что специфика работы российских спецслужб провоцирует усиление экстремизма: "Пугать смертью бессмысленно, ведь они идут умирать". Эксперт считает, что для борьбы с экстремизмом и терроризмом помогло бы "замещение" этих идей другими, но российские власти продолжают использовать силовые методы, которые на практике работают в обратную сторону.