Кадыров призвал убивать родственников "ваххабитов"

Глава Чечни обратился с таким призывом к чеченским силовикам после терактов в Дагестане. "Если подозреваемый связан с шайтанами, надо наказать весь его род", - заявил Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убивать родственников чеченцев, заподозренных в ваххабизме. Видео этого выступления было опубликовано, в Telegram-канале Кадырова. "Если подозреваемый связан с шайтанами - надо наказать весь его род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полностью. И тот, кто посягает на брата, должен понимать, что по кровной мести убьем всех - отца, брата, дядю. Я обращаюсь к чеченскому народу - знайте, чем занимаются ваши дети. Вы все знаете симптомы ваххабизма, увидели - сразу сообщайте участковому. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата", - заявил Кадыров, согласно переводу журналистов, на совещании с сотрудниками силовых и правоохранительных органов Чечни во вторник, 25 июня.

В свою очередь государственное агентство "Чечня сегодня" сообщило, что Кадыров пригрозил наказанием по всей строгости закона родственникам посягнувших на убийство силовика. О кровной мести агентство не упоминает. В посте, опубликованном в Telegram-канале Кадырова после видео, говорится, что на совещании обсуждались "вопросы усиления работы по профилактике преступлений террористической направленности", а Кадыров в связи с терактами в Дагестане призвал руководство правоохранительных органов "усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма".

"Я особо отметил, что любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться. По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом. Я также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии", - говорится в посте Кадырова.

Рейды по следам терактов в Дагестане

Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT утверждает, что с 24 июня в Чечне проходят рейды в связи с терактами в Дагестане. Другие источники об этом не сообщали.

Боевики напали на Дербент и Махачкалу 23 июня - на православную Троицу. Они атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала в 80 км от Дербента. 66-летнему священнику отцу Николаю (протоиерею Николаю Котельникову) перерезали горло.

По последним данным, всего в результате нападений погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Еще более 20 человек были ранены.