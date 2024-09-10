  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В РФ пересмотрят реабилитацию жертв репрессий в СССР

Ольга Лебедева
10 сентября 2024 г.

Генпрокуратура РФ опубликовала приказ о запрете на реабилитацию осужденных за тяжкие преступления и преступления против мира и человечности. При этом закон от 1991 года и так не предполагал реабилитацию этих лиц.

https://p.dw.com/p/4kTDi
Монумент в память жертв политических репрессий в Москве
Монумент в память жертв политических репрессий в МосквеФото: picture-alliance/dpa/E. A. Ducke

Генпрокуратура РФ пересмотрит решения о реабилитации жертв советских политических репрессий. Проект приказа, опубликованный в понедельник, 9 сентября, на официальном портале правовых актов, предполагает запрет на "реабилитацию и оправдание лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности" - в соответствии с изменениями, которые были внесены правительством России 20 июня в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Так: правительство РФ исключило из Концепции ряд формулировок, в том числе упоминания о массовых репрессиях в советское время, преследованиях по религиозному и "классово чуждому» признаку, насильственной коллективизации и искусственно созданном голоде, а также о миллионах узников ГУЛага и депортированных народах, напоминает издание The Moscow Times.

Проект приказа подготовил генпрокурор Игорь Краснов, чтобы "не допустить оправдания пособников нацистов и изменников родины". В проекте не уточняется, каким образом будет проводиться соответствующая экспертиза.

Вишневский заявил о возможных политических мотивах

Правозащитники раскритиковали планы Генпрокуратуры, подчеркнув, что закон о реабилитации жертв политического террора, принятый в 1991 году, содержал запрет на реабилитацию осужденных за преступления, указанные в приказе ведомства.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и публицист Борис Вишневский опасается, что пересмотр решений о реабилитации будет происходить по политическим мотивам. "Отмена решений о реабилитации может большей частью коснуться не столько тех, кто действительно был реабилитирован неправомерно, сколько тех, кого надо заново объявить виновным, исходя из сегодняшней конъюнктуры. В том числе лиц с украинскими, прибалтийскими и прочими "враждебными" ныне фамилиями", - уверен он.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Германия: Мемориал в Хохеншёнхаузене

Памятники жертвам коммунизма

Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире.
Культура23 августа 2018 г.13 фото
external

Путин и украденная история: СССР 2.0 как образ будущего России? | Щербакова, Эппле, Кононов

Путин и украденная история: СССР 2.0 как образ будущего России? | Щербакова, Эппле, Кононов

Опросы показывают, что многие россияне сожалеют о распаде Советского Союза. Почему люди забывают о темных сторонах жизни в СССР – политических репрессиях, экономических проблемах и отсутствии гражданских свобод? Как Путин искажает историю, а непроработанное прошлое привело к войне? И возможно ли примирение Украины и России?
Политика21 июня 2024 г.44:04 мин.
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в России появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в России появляются памятники Сталину

В канун 70-летия со дня смерти Иосифа Сталина DW поговорила с историком Ириной Щербаковой.
История4 марта 2023 г.
Показать еще