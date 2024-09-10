В РФ пересмотрят реабилитацию жертв репрессий в СССР

Генпрокуратура РФ опубликовала приказ о запрете на реабилитацию осужденных за тяжкие преступления и преступления против мира и человечности. При этом закон от 1991 года и так не предполагал реабилитацию этих лиц.

Генпрокуратура РФ пересмотрит решения о реабилитации жертв советских политических репрессий. Проект приказа, опубликованный в понедельник, 9 сентября, на официальном портале правовых актов, предполагает запрет на "реабилитацию и оправдание лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности" - в соответствии с изменениями, которые были внесены правительством России 20 июня в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Так: правительство РФ исключило из Концепции ряд формулировок, в том числе упоминания о массовых репрессиях в советское время, преследованиях по религиозному и "классово чуждому» признаку, насильственной коллективизации и искусственно созданном голоде, а также о миллионах узников ГУЛага и депортированных народах, напоминает издание The Moscow Times.

Проект приказа подготовил генпрокурор Игорь Краснов, чтобы "не допустить оправдания пособников нацистов и изменников родины". В проекте не уточняется, каким образом будет проводиться соответствующая экспертиза.

Вишневский заявил о возможных политических мотивах

Правозащитники раскритиковали планы Генпрокуратуры, подчеркнув, что закон о реабилитации жертв политического террора, принятый в 1991 году, содержал запрет на реабилитацию осужденных за преступления, указанные в приказе ведомства.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и публицист Борис Вишневский опасается, что пересмотр решений о реабилитации будет происходить по политическим мотивам. "Отмена решений о реабилитации может большей частью коснуться не столько тех, кто действительно был реабилитирован неправомерно, сколько тех, кого надо заново объявить виновным, исходя из сегодняшней конъюнктуры. В том числе лиц с украинскими, прибалтийскими и прочими "враждебными" ныне фамилиями", - уверен он.