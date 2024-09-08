Теракт на границе Западного берега и Иордании: трое убиты

Водитель грузовика на КПП Алленби расстрелял в упор находившихся там людей из пистолета. Три человека погибли.

Водитель грузовика открыл огонь на расположенном на границе Западного берега и Иордании КПП Алленби. Об этом в своих соцсетях сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 8 сентября.

Как пояснили в ЦАХАЛ, нападавший выскочил из грузовика и открыл огонь по работающим на погранпереходе израильским силам безопасности. В результате атаки погибли трое израильских мирных жителей, террорист был ликвидирован. "Солдаты ЦАХАЛа были отправлены на место происшествия и в настоящее время работают над тем, чтобы исключить подозрение, что грузовик был начинен взрывчаткой", - говорится в сообщении.

В свою очередь, иорданская сторона закрыла КПП на время расследования инцидента со стрельбой, пишет агентство Reuters со ссылкой на иорданского чиновника. Агентство уточняет, что теракт был совершен в контролирующейся Израилем зоне коммерческих грузовых перевозок, где транспортные средства с иорданской стороны разгружают грузы, предназначенные для Палестинских территорий.

КПП Алленби - единственный погранпереход между Палестинскими территориями и Иорданией

КПП на мосту Алленби, который иорданская сторона называет "Мостом короля Хусейна", - единственный пограничный переход между подконтрольными Палестинской национальной администрации (ПНА) Палестинскими территориями и Иорданией.

После подписания мирного договора между Израилем и Иорданией в 1994 году КПП Алленби контролируется израильскими силами. Пересекать границу в этом месте запрещено всем гражданам Израиля, кроме мусульман, совершающих паломничество в Мекку.