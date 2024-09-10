Душанбе рекомендовал таджикам воздержаться от поездок в РФ

Душанбе рекомендовал таджикам воздержаться от поездок в РФ10 сентября 2024 г.
Таджикистан рекомендует своим гражданам "временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без острой необходимости". Обэтом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале посольства Таджикистана в РФ во вторник, 10 сентября.
Основанием для подобной меры назван действующий в РФ "режим усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска".
Ужесточение миграционной политики в РФ
Москва начала ужесточать миграционную политику после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", случившегося 22 марта в Красногорске. В результате этой трагедии погибли 145 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По информации следствия, исполнителями теракта были граждане Таджикистана.
В конце апреля МИД Таджикистана выразил послу России в стране Семену Григорьеву обеспокоенность в связи с "приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана".
В свою очередь министерство труда Таджикистана сообщило, что фиксирует отток трудовых мигрантов из РФ. По словам замглавы министерства Шахнозы Нодири, многие граждане Таджикистана хотят уехать из России, а некоторые из них рассказывают о притеснениях.
Кыргызстан рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ
2 мая МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны, "не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ".