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Душанбе рекомендовал таджикам воздержаться от поездок в РФ

Александра Иванова
10 сентября 2024 г.

Рекомендацию временно отказаться от поездок в РФ МИД Таджикистана связал с режимом усиленного контроля при въезде иностранных граждан в Россию.

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Последствия связанного с терактом пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Россия усилила меры миграционного контроля после теракта в "Крокус Сити Холле"Фото: Sergei Karpukhin/TASS/picture alliance

Таджикистан рекомендует своим гражданам "временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без острой необходимости". Обэтом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале посольства Таджикистана в РФ во вторник, 10 сентября.

Основанием для подобной меры назван действующий в РФ "режим усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска". 

Ужесточение миграционной политики в РФ

Москва начала ужесточать миграционную политику после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", случившегося 22 марта в Красногорске. В результате этой трагедии погибли 145 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По информации следствия, исполнителями теракта были граждане Таджикистана.

В конце апреля МИД Таджикистана выразил послу России в стране Семену Григорьеву обеспокоенность в связи с "приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана".

В свою очередь министерство труда Таджикистана сообщило, что фиксирует отток трудовых мигрантов из РФ. По словам замглавы министерства Шахнозы Нодири, многие граждане Таджикистана хотят уехать из России, а некоторые из них рассказывают о притеснениях.

Кыргызстан рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ

2 мая МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны, "не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ".

 

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