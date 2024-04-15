История левого террора RAF в ФРГ еще продолжается

После ареста одной из бывших участниц RAF в Берлине следствие ищет следы множества совершенных террористической группировкой преступлений. Эскперты предупреждают об угрозе левого террора, которая все еще существует.

65-летняя Даниэла Клетте (Daniela Klette), бывшая участница левой террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) сейчас находится в женской тюрьме Фехта в федеральной земле Нижняя Саксония. Клетте была арестована 26 февраля 2024 года в Берлине, в районе Кройцберг, где она снимала жилье и жила под чужим именем, имея итальянский паспорт. На ее след удалось выйти сыщикам из земли Нижняя Саксония, благодаря информации, полученной от граждан.

Бывшая участница RAF в тюрьме изолирована от других заключенных и помещена в камеру, в которой за ней ведется круглосуточное видеонаблюдение. Клетте обвиняют в том, что она принимала участие в серии вооруженных ограблений. Более 30 лет она находилась в списке лиц, разыскиваемых Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA). До сих пор полиции не удавалось ее задержать. В ответ на все обвинения Клетте молчит.

Клетте успела предупредить других членов RAF

В квартире Клетте во время обыска было обнаружено 40 тыс. евро наличных и оружие, в том числе автоматы Калашникова и ручной противотанковый гранатомет. Во время задержания Клетте не оказала никакого сопротивления. Однако, попросившись в туалет, она сумела предупредить по мобильному телефону своих подельников, двух других членов RAF - Буркхарда Гарвега (Burkhard Garweg), который жил в Берлине, и Эрнста-Фолькера Штауба (Ernst-Volker Staub). Им в этот раз удалось скрыться от полиции, которая разыскивает их уже давно.

Даниэла Клетте в юности. Фото, которым располагала полиция, разыскивая подозреваемую Фото: Polizei/dpa/picture-alliance

С тех пор, как была арестована Клетте, следствие надеется задержать двух других членов террористической группировки, чтобы наконец до конца расследовать все преступления, совершенные RAF вплоть до 1990-х годов. Глава уголовного ведомства федеральной земли Нижняя Саксония Фридо де Врис (Friedo de Vries) заявил немецкому информационному агентству dpa: "Я не могу представить, что эти двое, Гарвег и Штауб, в настоящий момент живут спокойно. Мы решительно настроены их арестовать".

Найденное в квартире Клетте оружие - большая удача для следственных органов и пример их успешной работы в последние годы. Ведь один из пистолетов в квартире арестованной связан с нападением на магазин оружия в Максдорфе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, совершенном в 1984 году - 40 лет назад. Следователям предстоит выяснить историю каждой единицы найденного у Клетте оружия, которое, возможно, имеет отношение к RAF, что помогло бы прояснить многие детали совершенных преступлений.

Представители так называемого "третьего поколения" террористов RAF, к которому принадлежала Клетте и ее сбежавшие подельники, убили 10 человек и совершили в Германии целый ряд преступлений в период с 1984 по 1993 годы. В частности, в 1989 году было совершено громкое убийство шефа Deutsche Bank Альфреда Херрхаузена (Alfred Herrhausen), а в 1991-м террористы жестоко расправились с главой Treuhandanstalt (структуры, которая должна была подготовить бывшие госпредприятия ГДР к переходу на рыночную экономику) Детлефом Карстеном Роведдером (Detlev Karsten Rohwedder). Убивать представителей ненавистного им капиталистического государства было целью террористической группировки RAF.

Эксперт: Опасность левого экстремизма сохраняется

После ареста Клетте во многих городах Германии прошли весьма спорные демонстрации в знак солидарности с бывшей участницей террористической группировки. 9 марта около 600 человек собрались у ее квартиры в Берлине, чтобы поддержать Клетте. А 17 марта прошла акция солидарности с Клетте в Фехте, месте, где находится тюрьма, в которой содержится преступница. На следующей неделе сторонники Клетте планируют в Фехте еще одну демонстрацию в ее поддержку.

Эксперт Константин фон Нотц Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

По мнению Константина фон Нотца (Konstatin von Notz), эксперта по внутренней политике фракции "зеленых" в бундестаге, это является знаком того, что идеология левых экстремистов все еще широко распространяется. "Все, что было найдено в квартире у обвиняемой, а также акции представителей левоэкстремистской сцены в знак солидарности с Клетте, показывают, что все еще исходит значительная угроза от представителей третьего поколения RAF и их преступления до конца не подверглись осуждению со стороны многих заблуждающихся". По мнению фон Нотца, спецслужбы Германии не принимают всерьез все еще исходящую от RAF угрозу: "Совершенные ими преступления, согласно аргументации, служат для финансирования их жизни в подполье. Но все еще существующая политическая мотивация преступлений постоянно исключается".

Преступления RAF до конца не расследованы

В Германии было три поколения левоэкстремистской террористической группировки. Их первоначальная цель - после студенческих волнений в конце 1960-х - левая революция в Германии и конец войны во Вьетнаме. Первое поколение RAF и его основатели Андреас Бадер (Andreas Baader) и Ульрике Майнхоф (Ulrike Meinhof) совершили в 1968 году два поджога универмагов во Франкфурте-на-Майне и были осуждены. Второе поколение RAF поставило перед собой цель - заставить власти освободить их из тюрьмы. В середине 70-х они совершили убийства генерального прокурора Зигфрида Бубака (Siegfried Buback), главы банка Dresdner Bank Юргена Понто (Jürgen Ponto). А затем похитили главу Союза работодателей ФРГ Ханса-Мартина Шляйера (Hanns-Martin Schleyer) и убили его 44 дня спустя. Общественность была шокирована тем, с какой жестокостью террористы RAF убивали охранников, водителей, полицейских. Ханс Мартин Шляйер был похищен 5 сентября 1977 года в Кёльне, его четверо сопровождающих были убиты 119 выстрелами.

Третье поколение террористов RAF, которое продолжало быть активным до 1998 года, когда заявило о своем самороспуске, оставило больше всего загадок следствию. Они совершали преступления: грабежи и нападения, чтобы финансировать свое подпольное существование и оставались не пойманными.

Минимум 33 убийства было совершено террористами RAF в период с 1971 по 1993 год. Активный костяк группы, по оценкам экспертов, составляли около 80 человек. За поддержку деятельности левых террористов в Германии были осуждены около 1000 человек, еще около 500 - за членство в террористической группировке. 26 членов руководства RAF были приговорены к пожизненному заключению. Но некоторые из них снова находятся на свободе, например, Кристиан Клар (Christian Klar), один из лидеров RAF в 1970-х годах.