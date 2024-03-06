Террор RAF в ФРГ. Почему это не просто следы из прошлого?

В связи с задержанием террористки RAF Даниэлы Клетте, в Германии вновь заговорили о преступлениях этой группировки, возникшей в 70-х годах. Множество ее преступлений не расследовано до сих пор.

Сообщения о "Фракции Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) в Германии до сих пор пользуются повышенным вниманием в обществе. Преступления этой террористической группировки, появившейся в 70-х годах прошлого века, как заявила в конце февраля федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser), "до настоящего времени свидетельствуют о беспрецедентной опасности левого экстремизма и терроризма в Германии". 53-летняя Нэнси Фезер является 15-м политиком во главе МВД ФРГ, которому приходится иметь дело с последствиями преступлений RAF. Когда Нэнси Фезер родилась, полиция уже разыскивала террористов этой группировки.

Неприметная "пенсионерка" с итальянским паспортом

И только теперь, 27 февраля 2024 года, была задержана находившаяся в розыске более 30 лет террористка RAF Даниэла Клетте (Daniela Klette). Сообщение об этом в некоторых немецких СМИ на мгновение прозвучали как вымысел - в это было трудно поверить. В статьях описывались неприметные будни 65-летней женщины, живущей под чужим именем с итальянским паспортом в многоквартирном доме в Берлине. Речь шла о "пенсионерке RAF".

С помощью этой фотографии полиция разыскивала террористку RAF Даниэлу Клетте Фото: Polizei/dpa/picture-alliance

Но различное оружие и боеприпасы, обнаруженные в квартире Клетте, позволили по-другому взглянуть на жизнь "пенсионерки". Вместе с двумя сообщниками, которые все еще находятся в розыске, - Буркхардом Гарвегом (Burhard Garweg) и Эрнстом-Фолькером Штаубом (Ernst Volker Staub) - Клетте подозревают в серии ограблений банков, совершенных в последние годы. С конца февраля нынешнего года спецподразделения полиции снова пытаются задержать последних известных террористов RAF.

Открытые вопросы спустя четверть века после роспуска RAF

Хотя группировка RAF самораспустилась четверть века назад, остались люди, ставшие ее жертвами: живущие с последствиями покушений, скорбящие по своим убитым близким. Как осталось и множество открытых вопросов, связанных с деятельностью RAF и ее следами из прошлого.

Письмо, в котором RAF объявила о своем роспуске Фото: Uta Rademacher/dpa/picture alliance

RAF возникла на волне студенческих протестов в 70-х годах как левоэкстремистское объединение. Его участники считали, что ведут городскую партизанскую войну против государственного аппарата, буржуазии, милитаризма и нацистского прошлого Германии. В 1968 году членами группировки были совершены два поджога универмагов во Франкфурте-на-Майне. Одним из виновных в этих преступлениях был признан Андреас Баадер (Andreas Baader), которого приговорили к тюремному заключению. В 1970 году сторонники Баадера освободили его из тюрьмы с применением силы.

Наиболее известными представителями первого поколения террористов RAF, и основателями группировки, кроме Баадера, были Ульрике Майнхоф (Ulrike Meinhof) и присоединившаяся позже к ним Гудрун Энслин (Gudrun Ensslin), поэтому на заре своего существования группировку также часто называли "группой Баадер-Майнхоф".

Убийство генпрокурора, главы банка... и малоизвестные жертвы RAF

В течение трех десятилетий группировка совершила множество нападений, в результате которых погибли 35 человек. Часть жертв были известными личностями в Западной Германии. 1977 год для немцев был омрачен целой серией убийств и похищений. Тогда террористы RAF убили генерального прокурора Зигфрида Бубака (Siegfried Buback), главу банка Dresdner Bank Юргена Понто (Jürgen Ponto). Наконец, они похитили главу Союза работодателей ФРГ Ханса-Мартина Шляйера (Hanns-Martin Schleyer) и убили его 44 дня спустя.

Глава Союза работодателей ФРГ Ханс-Мартин Шляйер - одна из жертв террористов RAF Фото: AP

Эти имена широко известны в Германии, но среди менее известных жертв - водители служебных автомобилей, телохранители и рядовые полицейские. Осень 1977 года Германия прожила в состоянии страха. Частые проверки транспортных средств на выездах с автострад и тяжеловооруженные полицейские, охраняющие критическую инфраструктуру и наиболее посещаемые общественные места, были частью повседневной жизни.

Всего в RAF насчитывалось около 80 активных членов - исследователи говорят о трех поколениях террористов. Лидеры первого поколения, в том числе Баадер и Майнхоф, покончили жизнь самоубийством в штутгартской тюрьме в 1976 и 1977 годах. После 1977 года нападения совершали более молодые члены группировки. В начале 1980-х члены нового поколения "Фракции Красной армии" убили председателя правления Союза машино- и турбиностроения Эрнста Циммермана (Ernst Zimmermann). За этим последовали убийства члена правления Siemens Карл-Хайнца Бекурта (Karl-Heinz Beckurt), претендента в статс-секретари Герольда фон Браунмюля (Gerold von Braunmühl) и другие преступления. Это далеко не весь список.

Розыск террористов RAF продолжается

Члены "Фракции Красной армии" второго и третьего поколений совершали преступления до конца 1990-х годов. Их атаки неоднократно были направлены против военной инфраструктуры США в Германии. Весной 1998 года в длинном письме RAF объявила о своем роспуске.

Поиски преступников продолжились и после этого. Большинство преступлений, совершенных в период с 1970-го по 1998 год, остаются нераскрытыми. Это связано еще и с тем, что те члены RAF, которые предстали перед судом, в большинстве своем не дали показаний в отношении своих сообщников и происходящего внутри группировки. До сих пор ясно одно: RAF и кровавый след, который она оставила в ФРГ, все еще не стали историей.

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