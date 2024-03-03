В Берлине при розыске экс-боевиков RAF задержаны двое мужчин

В Берлине в рамках розыска двух бывших членов террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) полиция задержала двух мужчин. В ходе операции в воскресенье, 3 марта, сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие, пострадавших нет, сообщила представитель земельного ведомства по уголовным делам федеральной земли Нижняя Саксония.

В настоящее время полиция устанавливает, являются ли задержанные находящимися в розыске экс-террористами RAF Эрнстом-Фолькером Штаубом (Ernst-Volker Staub) и Буркхардом Гарвегом (Burhard Garweg). В операции были также задействовали силы Федерального ведомства по уголовным делам и полиции Берлина. Операция началась около 7.30 утра по местному времени в промышленном районе на перекрестке улиц Маркграфендамм и Перзиусштрассе . Другие подробности не сообщаются.

Десятки убийств

Так же, как и задержанная 26 февраля в Берлине Даниэла Клетте (Daniela Klette), Штауб и Гарвег принадлежат к третьему поколению бывшей террористической организации RAF. На счету "Фракции Красной армии", действовавшей в Германии около тридцати лет, - убийство более 30 человек, в том числе директора Deutsche Bank Альфреда Херрхайзена (Alfred Herrhausen), и ранение еще не менее двухсот.

В 1998 года группировка официально объявила о своем роспуске. Клетте, Штауб и Гарвег были объявлены в розыск за нападения на инкассаторов в последующие годы и другие преступления.

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