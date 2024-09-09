Бельгия: выходцу из Чечни дали 15 лет за подготовку терактов

Уголовный суд Брюгге вынес приговоры выходцам из Чечни, планировавшим устроить серию терактов в стране. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил бельгийский телеканал VRT . Главарь группы Абубакар С. получил 15 лет тюремного заключения, а его супругу приговорили к восьми годам за соучастие в преступлении. Еще двум обвиняемым, в том числе брату главаря, назначили условные сроки и штрафы. Пятого фигуранта дела суд оправдал. "В ходе судебного заседания Абубакар С. несколько раз перебивал судью. Он оскорблял его, и в конце концов его пришлось вернуть в камеру", - говорится в сообщении телеканала.

Расследование показало, что группа планировала нападения в нескольких кварталах Антверпена, включая еврейский, а также в ЛГБТ-баре, полицейском участке и здании НАТО, сообщила пресс-секретарь суда Брюгге Амели Ван Беллегем. Как подчеркнули в суде, у обвиняемых были "очень конкретные планы террористической атаки": в частности, преступники арендовали гараж для хранения оружия, изучали время реагирования полиции на вызов и посещали места, где планировались нападения. Следователи также обнаружили видео Абубакара С. с присягой на верность террористической группировке "Исламское государство" и инструкциями по сборке бомбы.

История недавних задержаний чеченцев в Бельгии

Как напоминает издание "Радио Свобода", в начале мая 2023 года в бельгийских городах Розеларе, Менене, Остенде, Вевельгеме и Генте прошла серия обысков, после которой были задержаны семь подозреваемых, большинство которых – этнические чеченцы. В Генпрокуратуре Бельгии заявили, что молодые люди в возрасте около 20 лет "активно искали оружие".

Прокуратура Бельгии в конце июля также заявила об аресте троих выходцев из Чечни по подозрению в причастности к "Вилаят Хорасан" - афганскому крылу "Исламского государства", пишет издание. Им предъявлены обвинения в подготовке теракта.

Во Франции и Германии задержаны планировавшие теракты молодые чеченцы

Главное управление внутренней безопасности МВД Франции в конце мая задержало 18-летнего чеченца, подозреваемого в подготовке теракта во время летних Олимпийских игр в Париже. В сообщении пресс-службы министерства говорится, что задержанный собирался совершить на стадионе "Жоффруа Гишар" в городе Сент-Этьене теракт "по исламистским мотивам" и "умереть мучеником". Объектами этого нападения должны были стать зрители и полицейские во время футбольного матча. По его информации телеканала, юноша приехал во Францию вместе с родителями в 2023 году.

В Германии 17-летний выходец из Чечни, проживающий в городе Витшток на востоке Германии, получил четыре года тюрьмы по обвинению в подготовке теракта. В декабре 2023 года этот гражданин России вместе со своим 15-летним сообщником планировал теракт на рождественском базаре в Леверкузене. чтобы "уничтожить как можно большее количество людей", сообщил представитель суда агентству dpa. "На тех посетителей рынка, которые бы избежали наезда грузовика, планировалось напасть с ножом", - уточнил он.

В странах Европы проживает более 200 тысяч этнических чеченцев - самые многочисленные диаспоры находятся во Франции, Германии и Австрии.