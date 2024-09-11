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Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября

Екатерина Венкина
11 сентября 2024 г.

Кандидаты от Демократической и Республиканской партий на следующий день после теледебатов обменялись рукопожатием на церемонии в комплексе Граунд-Зиро на месте Всемирного торгового центра.

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Камала Харрис пожимает руку Дональду Трампу
Камала Харрис пожимает руку Дональду Трампу (11 сентября 2024 года)Фото: Mike Segar/REUTERS

Кандидаты от Демократической и Республиканской партий Камала Харрис и Дональд Трамп на следующий день после теледебатов обменялись рукопожатием на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, в 23-ю годовщину атак. На мероприятии в районе Нижнего Манхэттена в среду, 11 сентября, присутствовали президент США Джо Байден и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

"Сегодня мы скорбим о погибших в результате чудовищной террористической атаки 11 сентября 2001 года. Мы солидарны с их семьями и близкими", - говорится в заявлении вице-президента США Харрис. "Мы также чтим необычайный героизм, проявленный в тот роковой день обычными американцами, помогавшими своим соотечественникам. Мы никогда этого не забудем", - подчеркивается в нем далее.

Кандидат Трампа на пост вице-президента Джеймс Дэвид Вэнс, также присутствовавший на церемонии, и Харрис друг с другом не общались, уточнил телеканал CNN.

Памятные мероприятия в комплексе Граунд-Зиро

Памятные мероприятия по традиции состоялись в комплексе Граунд-Зиро на месте Всемирного торгового центра (ВТЦ), в башни которого врезались самолеты, захваченные членами террористической группировки "Аль-Каида". Родственники жертв зачитали имена почти 3000 человек, погибших в результате атак.

Траурные мероприятия также проходят в Пентагоне и на месте крушения самолета в Пенсильвании.

Теракты 9/11 в США

В результате терактов 11 сентября 2001 года  погибли в общей сложности 2977 человек, из них 2753 - в Нью-Йорке, 184 - в министерстве обороны США в Вашингтоне и еще 40 - в штате Пенсильвания. 23 года назад террористы захватили четыре самолета. Первый из них врезался в северную башню ВТЦ, спустя короткое время последовала аналогичная атака на южную башню, после чего оба здания обрушились. Третий самолет террористы направили в здание министерства обороны США, расположенное близ Вашингтона, четвертый после оказания сопротивления пассажирами потерпел крушение в Шанксвилле (штат Пенсильвания).

Организатор терактов, лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, был убит американским спецназом в 2011 году.

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