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Президент США Джозеф Байден и министр обороны Ллойд Остин на церемонии у здания Пентагона в память о жертвах терактов 11 сентября
Байден на церемонии в память о жертвах терактов 11 сентябряФото: Susan Walsh/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Президент США почтил память жертв терактов 11 сентября

Даниил Сотников
44 мин. назад

В своей речи во время траурной церемонии у здания Пентагона Джозеф Байден вновь призвал граждан США "охранять демократию".

https://www.dw.com/ru/prezident-ssa-bajden-poctil-pamat-zertv-teraktov-11-sentabra/a-63084927

Президент США Джозеф Байден в воскресенье, 11 сентября, принял участие в траурной церемонии, приуроченной к 21-й годовщине резонансных террористических актов. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте главы американского государства.

Байден возложил венок у здания Минобороны США, в которое 11 сентября 2001 года врезался один из угнанных террористами самолетов. В своем выступлении президент подчеркнул, что даже после вывода войск из Афганистана администрация Соединенных Штатов продолжает преследовать виновных в терактах 11 сентября. Глава Белого дома напомнил, что в августе американские военные убили в Кабуле лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

"Мы никогда не забудем, мы никогда не сдадимся. Наша приверженность предотвращению новой атаки на Соединенные Штаты бесконечна", - заявил американский президент.

Байден призвал охранять демократию

В своей речи Байден вновь призвал "охранять демократию", но, как отмечают американские СМИ, не стал использовать резкие формулировки в преддверии промежуточных выборов. "Недостаточно выступать за демократию раз в год или время от времени. Это то, что мы должны делать каждый божий день. Так что это не только день памяти, но и день обновления и решимости для каждого американца в нашей преданности этой стране, принципам, которые она воплощает, нашей демократии", - отметил глава Белого дома.

В результате терактов 11 сентября 2001 года погибли около 3000 человек. Атаки были организованы лидером "Аль-Каиды" Усамой бен Ладеном. Угнанные террористами самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в Вирджинии. Еще один самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

В ответ на нападение США начали военные действия в Афганистане. В 2021 году силы международной коалиции покинули страну, после чего радикальное исламистское движение "Талибан" установило контроль над Афганистаном. В 2011 года в результате операции спецназа США Усама бен Ладен был убит в Пакистане.

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