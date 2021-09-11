Комментарий: Теракты 11 сентября - 20 лет спустя США не мировой жандарм

Теракт 11 сентября 2001 года поразил Америку в самое сердце. До этого США не сталкивались с атакой такого масштаба на собственной территории. Не только, что касается числа погибших и раненых, но также и точности, с которой террористы в течение всего одного часа поразили символы американского экономического и военного превосходства. Только благодаря мужеству пассажиров четвертый из захваченных самолетов не был направлен на Белый дом или Капитолий после того, как три других врезались в башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона.
Вызванное терактами потрясение почти прошло
Сегодня, 20 лет спустя, экзистенциальный шок почти прошел. В любом случае его нет у американцев моложе 30 лет, у которых почти не сохранилось собственных воспоминаний о терактах. Для множества других граждан США, которые живут вдали от Нью-Йорка и Вашингтона, это событие уже стало историей.
Инес Поль
Хотя введенные после терактов меры безопасности в аэропортах по-прежнему действуют на нервы, люди давно привыкли к большим очередям, готовы добровольно снимать обувь на контроле безопасности и платить по 4 доллара за бутылку минеральной воды после его прохождения. И по прошествии 20 лет с момента терактов в этом мало что изменилось бы, если бы нынешний президент США Джо Байден не связал вывод американских войск из Афганистана с этой датой. Согласно его решению, до 11 сентября последний американский солдат должен был покинуть Афганистан. Пожалуй, чтобы подчеркнуть, что миссия удачно завершена.
Рост исламофобии в США
В свете нынешних событий в Кабуле трудно говорить о внешнеполитическом успехе. А внутри страны дискуссия о том, как поступать с беженцами из Афганистана, разожгла антиисламские настроения, как в первые несколько лет после терактов. Очевидно, мусульмане снова становятся объектом грязной избирательной кампании накануне промежуточных выборов в Конгресс. Именно для этой цели будут использованы ужасные образы 20-летней давности.
Чтобы понять настоящее, часто бывает полезно взглянуть на прошлое. В сентябре 2001 года у Джорджа Буша шел первый год на посту президента Соединенных Штатов. Он получил много аплодисментов за заявление о том, что уничтожит организатора терактов Усаму бен Ладена, используя все необходимые средства.
За прошедшие годы миллиарды долларов были вложены в так называемую "борьбу с терроризмом", и как секретные службы, так и вооруженные силы были значительно модернизированы. Было принято считать, что США находятся под угрозой извне, и необходимо сделать все, чтобы положить конец этой угрозе раз и навсегда.
Иллюзий больше нет
Кадры атаки на World Trade Center 11 сентября 2001 года
С каждым годом блекли воспоминания о рушащихся башнях Всемирного торгового центра и угасала готовность жертвовать еще большим количеством человеческих жизней и тратить миллиарды на войны, которые, казалось, никогда не закончатся. Таким образом, политическая элита оказалась в ловушке. Чтобы оправдать войны, по крайней мере, после убийства Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году, основное внимание больше не уделялось борьбе с террористическими сетями.
Все больше внимания уделялось поддержке демократических сил - с целью превратить Афганистан в страну с западной формой правления. Как и во Вьетнаме, инициаторы такой политики поддались заблуждению, что могут экспортировать свою собственную политическую систему и таким образом защитить мир от коммунизма, экстремизма и терроризма.
Иллюзии рассеялись. Джо Байден больше не оставляет сомнений в том, что внешнеполитическая активность США будет подчинена исключительно интересам страны. Военные акции США будут сокращены еще больше. Президент Байден сконцентрируется на внутриполитических нуждах, таких как улучшение инфраструктуры и борьба с климатической катастрофой.
Кто заполнит возникший вакуум?
Во внешней политике у американцев осталась одна важная тема: борьба с Китаем за влияние в мире. В Сирии американцы уже уступили поле России, в Ливии США также ведут себя очень сдержанно. Даже Израиль больше не хочет полагаться на США и расширяет свои отношения с арабскими странами. Неизвестно, насколько прочными окажутся эти связи. Многие эксперты опасаются, что чем больше США будут выходить из игры, тем ниже будет опускаться порог готовности нанести первым военный удар.
Спустя 20 лет после терактов рушащиеся башни Всемирного торгового центра стали символом исчезновения прежнего мирового полицейского США. Остались лишь предупреждения о необходимости новых союзов, которые могли бы предотвратить возникновение вакуума, а в некоторых случаях не допустить заполнения уже существующих пустот антидемократическими силами.
Автор: Инес Поль, руководитель корпункта DW в США
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Автор: Виталий Кропман