 Байден не жалеет о решении вывести войска из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2021

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Мир

Байден не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Не настанет хорошего момента для вывода войск из Афганистана, заявил Джо Байден, защищая свое решение. Он заявил, что не хотел, чтобы американцы и дальше воевали в бесконечной гражданской войне.

Джо Байден

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал решение о выводе войск из Афганистана правильным и обвинил афганские власти и военных в быстрой капитуляции. "За двадцать лет я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не наступает хороший момент вывести войска США", - заявил он в понедельник, 16 августа, в Вашингтоне.

Байден отметил, что знает, что его будут критиковать за это решение, однако он не собирается "передавать его следующему президенту". Он подчеркнул, что целью военного присутствия США в регионе не являлось создание афганской нации, и он не хочет отдавать приказ американским войскам воевать "в бесконечной и чужой гражданской войне".

Байден согласился с тем, что захват страны "Талибаном" произошел быстрее, чем ожидалось, однако обвинил в этом политическое руководство страны, которое "сдалось и сбежало из страны" и афганских военных, которые "сдавались, иногда даже не пытаясь сражаться".

Представитель армии США встретился с талибами

Между тем глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи встретился в Дохе с представителями радикального движения "Талибан" и предупредил их о немедленной и жесткой реакции США в случае, если талибы помешают эвакуации американцев из Кабула. По словам представителя Пентагона, Маккензи дал талибам "ясное и однозначное" предупреждение.

В Германии также недооценили скорость перемен

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в понедельник также признали, что недооценили скорость, с которой развивались события в Афганистане, власть в котором фактически перешла к боевикам радикального исламского движения "Талибан".

Глава немецкого правительства назвала развитие событий в Афганистане "чрезвычайно горьким, драматичным и ужасающим". Она признала, что в Берлине неправильно оценили развитие ситуации, полагая, что у них есть больше времени, чтобы найти выход. Теперь, по ее словам, в первую очередь необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности соотечественников, а также местных помощников, работавших с немецким правительством и неправительственными организациями Германии.

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    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

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    Президент Афганистана Гани бежал из страны

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  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

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    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

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  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

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    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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  • Президент США Джо Байден

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    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

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    Автор: Марина Барановская


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