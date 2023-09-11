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В США вспоминают теракты 11 сентября 2001 года

Ольга Лебедева
11 сентября 2023 г.

На месте терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании прошли церемонии в память о почти 3 тысячах погибших. Президент США Байден обратится с речью по прилете из Индии.

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Центральное памятное мероприятие прошло в Нью-Йорке
Центральное памятное мероприятие прошло в Нью-ЙоркеФото: Yuki Iwamura/AP/dpa/picture alliance

В Соединенных Штатах проходят мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. Утром в понедельник, 11 сентября, в церемонии на месте бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушенного в результате атаки террористов, приняли участие многочисленные политики, родственники погибших и спасатели. На ней также присутствовали вице-президент США Камала Харрис и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Первая минута молчания состоялась в комплексе Граунд-Зеро на месте разрушенных башен ВТЦ в 8.46 часов по местному времени (15.46 мск) - именно в это время в одну из башен-близнецов в Нью-Йорке врезался первый из самолетов, захваченных членами террористической группировки "Аль-Каида". Кроме того, родственники жертв прочитали имена почти 3 тысяч человек, погибших в результате терактов.

Блинкен заявил о необходимости продолжать борьбу с терроризмом

Траурные мероприятия также проходят в Пентагоне и на месте крушения самолета в Пенсильвании. Первая леди США Джилл Байден возложит венок в память погибшим в Пентагоне, а муж вице-президента Дуг Эмхофф участвует в пенсильванском мероприятии. Президент США Джо Байден после возвращения с саммита G20 в Индии, ожидаемого позже в тот же день, произнесет памятную речь на военной базе на Аляске.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что память о погибших 22 года назад напоминает нам о необходимости продолжать борьбу с терроризмом. За прошедшие годы США вместе со своими партнерами во всем мире пытались положить конец терроризму и продолжают бороться до сих пор, заявил он.

Теракты 9/11 в США

В результате совершенных 22 года назад терактов в общей сложности погибли 2977 человек, из них 2753 - в Нью-Йорке, 184 - в министерстве обороны США в Вашингтоне и 40 - в штате Пенсильвания. 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета. Первый из них врезался в северную башню Всемирного торгового центра, спустя короткое время последовала аналогичная атака на южную башню, после чего оба здания обрушились. Третий самолет террористы направили в расположенное близ Вашингтона здание Пентагона, а четвертый потерпел крушение в Шанксвилле, штат Пенсильвания, после оказания сопротивления пассажирами. Цель угонщиков этого самолета до сих пор остается неизвестной.

Ежегодно 11 сентября в США проводятся церемонии в память о жертвах этих атак. После терактов Вашингтон объявил "войну против терроризма". За вторжением в Афганистан в 2003 году последовала война в Ираке. Организатор терактов 9/11, лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен был убит американским спецназом в 2011 году после длительных поисков.

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