Дагестан после терактов. Меры властей вызовут недовольство?

Временный запрет на ношение никабов и поиск контактов нападавших среди исламистов - такова реакция властей РФ на теракты в Дагестане. Как относятся к этим мерам в дагестанском обществе?

Представители российской власти сделали несколько заявлений, в которых связали недавние нападения в Дагестане с исламистским террором в республике. Например, глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал "исламистами" и "террористами" боевиков, которые осуществили атаки в Махачкале и Дербенте 24 июня 2024 года, а затем были убиты. В том же выступлении он поддержал предложение по запрету ношения никабов в России.

Такая риторика чревата тем, что ведет к напряжению между республиками Северного Кавказа и представителями Кремля, говорят собеседники DW. По их словам, в конфликт могут перерасти и действия российской власти, связанные с поиском предполагаемых террористов-исламистов.

Силовики задержали семерых подозреваемых

Жертвами терактов в Махачкале и Дербенте стал 21 человек, в том числе православный священник, 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Застрелены пятеро нападавших. По подозрению в связях с террористами задержаны семь человек. На следующий день после теракта в Дагестане под стражу взяли отца двоих ликвидированных террористов Магомеда Омарова - на тот момент главы Сергокалинского района и члена "Единой России", а также его пятерых сыновей. Формально всем им назначили административные аресты на 10-13 суток за мелкое хулиганство.

Операция силовиков в Дербенте после терактов в Дагестане Фото: Gyanzhevi Gadzhibalayev/TASS/dpa/picture alliance

В начале июля силовики задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду, 32-летнего мастера спорта родом из Таджикистана, который постоянно работал в Москве в спортивной школе. Под его руководством в этом году российский спортсмен получил золотую медаль на первенстве Европы для юношей младше 15 лет. Официальной информации о связи этого задержанного с недавними терактами в Дагестане нет, но DW удалось найти в соцсетях фотографии Исматзоды, судя по которым, он часто приезжал в Дагестан, в том числе для участия в единоборствах со своими наставниками.

Московского тренера подозревают в связях с террористами

Российские силовики пытаются проследить любые связи боевиков, совершивших теракты в Дагестане: под подозрение попадают родные, знакомые и другие социальные контакты нападавших, пояснил DW дагестанский журналист Идрис Юсупов. "Вплоть до самых незначительных связей, например, я знаю, что недавно несколько часов допрашивали человека, который когда-то продал машину одному из нападавших", - добавил он.

Подозрения в связях с террористами коснулись и школы единоборств в Махачкале, которая управляется Хабибом Нурмагомедовым, уроженцем Дагестана, трижды защитившем титул чемпиона UFC. Всемирно известный борец открыл этот спортивный центр в 2019 году и назвал в честь своего отца и тренера - Абдулманапа Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов - отец Хабиба Нурмагомедова (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/S.Rasulov

Именно от этой школы в 2022 году один из нападавших в Дагестане террористов - боец ММА Гаджимурад Кагиров - выступал на одном из поединков. Сохранилась запись этого боя, в начале которого ринг-анонсер Александр Загорский объявил Кагирова "представителем школы Абдулманапа Нурмагомедова". В самой школе отрицают сотрудничество с убитым боевиком, пояснив, что он лишь тренировался у них несколько месяцев во время спортивных сборов. 28 июня в этой школе единоборств в Махачкале прошли обыски.

Обыскив в школе Нурмагомедова и арест его счетов в РФ

После обысков стало известно об аресте в России банковских счетов Хабиба Нурмагомедова - он, по данным ФНС РФ, не выплатил в российский бюджет около 300 млн рублей. Как утверждают налоговики, проверка проводилась еще в 2023 году. Утверждается, что решение об аресте его счетов было готово в апреле 2024 года. Нурмагомедов живет за пределами страны и отрицает наличие долгов.

Хабиб Нурмагомедов Фото: picture-alliance/AP Photo/J. Locher

На этом фоне заметная часть Z-патриотического сообщества раскритиковала Нурмагомедова за якобы недостаточно резкое осуждение террористического акта в Дагестане. Нурмагомедов призвал смотреть на окружение "вокруг себя и своих детей": "Воспитание душ важнее, чем воспитание тел". Военный блогер и сторонник полномасштабного вторжения в Украину Юрий Подоляка предположил, что боец сочувствует родным и близким террористов. А прокремлевский политолог Сергей Марков написал в своем Telegram-канале, что Нурмагомедов не выразил "прямого и ясного осуждения теракта" из-за его "очень радикальной исламской позиции". Между тем эксперты, с котырми побеседовала DW, предупреждают, что такие действия властей, в частности, в отношении Хабиба Нурмагомедова, могут вызвать конфликт в дагестанском обществе. Еще одним потенциальным источником недовольства в обществе может стать временный запрет никаба.

Власти решили "временно запретить" ношение никаба в Дагестане

Во время своего недавнего публичного выступления председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал срочно запретить никабы. Его заявление было связано с тем, что в личных вещах одного из убитых в Дагестане боевиков был найден этот традиционный женский головной убор с прорезью для глаз. Как считает следствие, в образе женщины один из террористов планировал покинуть место теракта. Однако в этой версии многие сомневаются.

3 июля муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никаба - "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения". Нынешний глава Дагестана заявил, что запрет может вызвать "некий приступ агрессии", так как этот предмет гардероба связан с хиджабом. "Если никаб не сильно распространен в Дагестане, то в республике существует множество вариантов хиджабов, запрет которых может вызвать острое сопротивление в обществе", - пояснил DW исламовед и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Запрет никаба вызвал полемику в дагестанских соцсетях - в одной из популярных групп во "Вконтакте" можно встретить сомнение, что подобная мера приведет к снижению исламского радикализма, некоторые опасаются, что впоследствии могут запретить иные исламские атрибуты. В частности, правозащитница из Дагестана и автор книги о домашнем насилии на Кавказе Марьям Алиева уверена, что мера может обострить конфликты и расколоть дагестанское общество: "Делов натворили мужчины, а отвечают женщины".

Никабы стали использоваться в отдельных селах Дагестана после распространения в республике салафитского направления и в период чеченской войны, сейчас этот предмет гардероба все чаще можно встретить в городах, объясняет одна из общественных деятелей Северного Кавказа (она попросила не указывать ее имя из-за соображений безопасности). По ее словам, эта мера вряд ли может спровоцировать серьезные конфликты, за исключением отдельных случаев насилия, но часть дагестанского общества восприняла такой запрет "как наступление на права и свободы человека", исходящее из Москвы.