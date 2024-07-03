В Дагестане введен временный запрет на ношение никаба

Муфтият Дагестана заявил, что запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Дискуссии о запрете никаба обострились после теракта 23 июня.

Муфтият Дагестана объявил, что запрет на ношение никаба - традиционного мусульманского головного убора для женщин, закрывающего все лицо за исключением узкой прорези для глаз, - все же будет введен. В сообщении, обнародованном в Telegram в среду, 3 июля, однако, подчеркивается, что запрет является временным и будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".

Накануне вечером отдел фетв муфтията Дагестана сообщил, что по результатам исследования шариатских текстов достаточных оснований для всеобщего запрета никаба не найдено. В опубликованном тогда посте в Telegram говорилось, что "в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба".

Но утром 3 июля муфтият Дагестана объявил, что "вчера в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв". Вероятно, речь шла о публикациях, в которых говорилось, что муфтият решил не запрещать никабы.

Дискуссия о запрете ношения никаба

Запрет на ношение никаба в России активно обсуждается с мая с подачи главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева. В Дагестане запрет на никабы обсуждался на фоне терактов 23 июня. Тогда сообщалось, что один из боевиков планировал скрыться, надев никаб.

Предложение запретить никаб поддержал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "быть предельно аккуратным", делая подобные заявления. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба может привести к напряженности в российском обществе.

В Дагестане лишь немногие женщины носят никаб, но этот головной убор можно нередко увидеть в крупных городах региона. Ношение никаба уже запрещено в ряде европейских и постсоветских стран.