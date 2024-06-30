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Бастрыкин призвал "срочно" запретить никабы в России

Кирилл Шестаков
30 июня 2024 г.

Председатель Следственного комитета России РФ Александр Бастрыкин согласился с мнением, что за никабом может скрываться "спящая террористическая ячейка". И призвал "срочно" запретить его ношение.

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Женщины в никабах
Женщины в никабах (архив)Фото: AP

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал "срочно" запретить ношение никабов в России. В ходе выступления Бастрыкина на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге в субботу, 29 июня, один из слушателей заявил, что власти стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, запрещают носить религиозную одежду, закрывающую лицо. Те, "кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России", сказал он и предложил ввести такой же запрет в РФ, так как "за никабом может быть какая-то спящая ячейка террористическая", после чего поинтересовался мнением главы СК по этому поводу.

"Надо срочно все это запретить"

"Это задача Госдумы - принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить", - ответил Александр Быстрыкин, говоря о ношении никаба в России.

По его словам, недавние нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также на сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону совершили "исламисты, террористы". "Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления", - призвал Бастрыкин.

Кадыров призвал Бастрыкина быть "предельно аккуратным"

На заявление председателя СК РФ отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал Бастрыкина быть "предельно аккуратным" в сближении значений "исламист" и "террорист", указав, что "мусульмане не совершали и не совершают террористические акты".

Кадыров выразил надежду на то, что впредь Бастрыкин не будет сравнивать ислам с террором. Если же, однако, чиновники его уровня "будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране", указал глава Чечни.

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