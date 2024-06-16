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В Ростове освобождены заложники, захваченные заключенными

Ольга Лебедева
Опубликовано 16 июня 2024 г.Обновлено 16 июня 2024 г.

По сообщению ФСИН, спецназ освободил надзирателей ростовского СИЗО, взятых в заложники, захватчики убиты.

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Полиция оцепила территорию вокруг СИЗО в Ростове-на-Дону после захвата заложников
Полиция оцепила территорию вокруг СИЗО в Ростове-на-Дону после захвата заложниковФото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

В Ростове-на-Дону освобождены заложники, захваченные содержащимися в следственном изоляторе. Спецназ освободил сотрудников СИЗО, взятых в заложники, все захватчики убиты, сообщиал в субботу, 16 июня, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье 206 Уголовного кодекса ("Захват заложника").

Инцидент произошел в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону. Сообщалось, что на месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области и представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, в СИЗО также выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН.

Преступники назвывают себя членами ИГ

По данным Telegram-канала Baza, захватившие заложников заключенные смогли выбить оконную решетку в своей камере и проникнуть в дежурную часть, где отняли у силовиков оружие. Они записали несколько видеосообщений, из которых следует, что они вооружены ножами и заточками. Злоумышленники указали, что являются членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и что захват заложников не был спонтанным. Они потребовали "машину, оружие и возможность уехать из изолятора", пишет далее Baza. 

Канал также указывает, что по тревоге поднят весь личный состав МВД и Росгвардии, силовиков вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Преступники не могут попасть в хранилище с оружием, идут переговоры, пишет издание "Осторожно, новости".

Telegram-каналы отмечали, что в захвате заложников участвовали шесть человек, при этом журналисты уже установили их личности. В частности, несколько из них в 2023 года были осуждены за участие в ИГ и подготовку теракта в Карачаево-Черкессии и приговорены к длительным срокам.

Спецназ приступил к штурму

После того как переговоры ни к чему не привели, спецназ ФСИН начал штурм ростовского изолятора, передает Telegram-канал "112". По данным Sota, возле СИЗО поднялась стрельба. Позднее на территорию пенитенциарного учреждения заехали две кареты скорой помощи, выстрелы прекратились, сообщает Shot.

 

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